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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 858859860861>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 250
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
15
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:30

  Vitl написав:
  pritartem написав:Vitl ууу, та вы походу в криптоговне на всю котлету... расслабтесь, а то платы задымятся, когда ниже 14 сползем :mrgreen:

Ой как вы нехорошо подумали.Моя знает что па чём и удачно переходит из одного криптоовна в другое.Счас потихоньку планирую с эфира в кэш переползти под приближающийся памп.Заодно зафиксить подъём с эфира ок 50% от входа па 8ХХ.

Витл, а откуда вы знаете про "приближающийся памп"?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:31

  andrijk777 написав:greenozon
Це все вже не є той опенсорсний Лінукс. Усі ці компанії просто використали ядро Лінукс і зробили свої ОС.
Якщо якийсь банк використає технологію блокчейна, то що, він вже перестане бути банком, а буде децентралізованою системою?

1. Линукс адаптировали под себя, под свои нужды, но основное программное обеспечение и его обновления используют стандартные. Этим удобен линукс его можно под все приспособить, если вы использовали линукс то поймете что одна его разновидность мало отличается от другой. По сути это одно и то же.

2. Нет, просто банк станет более устойчивым к атакам хакеров, произволу ненадежных работников и т п Блокчейн можно по разному реализовать. Банк будет централизованным, а система которую он будет использовать децентрализованной это сделает более устойчивым банк но все же не защитит его от возможного краха, для такой защиты нужно большое количество пользователей блокчейн системы(подушка) Это либо своя междубанковская блокчейн сеть, либо платежная система созданная банками на основе блокчейн и внедренная в население. Тогда это сделает банк неуязвимым по сути, сделает его децентрализованным, они уже делают и разрабатывают такие вещи насколько я знаю.
Востаннє редагувалось xwxw3 в Сер 10 січ, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
xwxw3
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:32

  greenozon написав:
  andrijk777 написав:Біткойн, як платіжна система в ніякий обіг не увійшла. Він не використовується, як засіб платежу, а використовується для обслуговування "віруючих в біток". Назвати біток платіжною системою, яка вже міцно увійшла в обіг - це глупість.


глупість писати дурниці із голови, а факти "вєщь упрямая", наприклад


У Японії криптовалюта, в тому числі Bitcoin, отримала статус платіжного засобу відповідно до прийнятого раніше парламентом країни законом про валютне регулювання. Про це повідомляє Nikkei Asian Review.

Як зазначається, в документі прописано, що Bitcoin виконує функцію валюти
............

https://zaxid.net/yaponiya_ofitsiyno_vi ... m_n1422247

Там же: https://zaxid.net/u_vidni_vidkrivsya_pe ... k_n1417685
Про открывшийся в Вене Биткоин-Банк.
Пытаюсь его отыскать (хочу в Вене депо в биткоинах открыть). Помогите. Вот сайт компании, открывшей этот банк: http://www.bit-trust.de/
Очень все информативно и вызывает большое доверие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:58

  airmax78 написав:
  Vitl написав:
  pritartem написав:Vitl ууу, та вы походу в криптоговне на всю котлету... расслабтесь, а то платы задымятся, когда ниже 14 сползем :mrgreen:

Ой как вы нехорошо подумали.Моя знает что па чём и удачно переходит из одного криптоовна в другое.Счас потихоньку планирую с эфира в кэш переползти под приближающийся памп.Заодно зафиксить подъём с эфира ок 50% от входа па 8ХХ.

Витл, а откуда вы знаете про "приближающийся памп"?


Пришлось немного изучать как зарабатывать на криптоиндустрии.На курсовую цену сильнее всего влияют события, ну и как следствие капиталовложения.По кэшу они вот вот намечаются.Плюс график говорит о мощной консолидации и набирании позы.Вывод однозначный, вопрос только в высоте прыжка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:30

Цена биткоина может удвоиться уже в этом году

Сооснователь и главный аналитик Fundstrat Global Advisors Том Ли убежден, что в этом году цена биткоина может вырасти в 2-3 раза. Об этом сообщает CNBC.

Невзирая на значительное падение цены в декабре прошлого года, аналитик по-прежнему дает оптимистичный прогноз касательно курса первой криптовалюты:
“Даже учитывая поправку на риск, я считаю, биткоин с легкостью обойдет по показателям индекс S&P, — делится мыслями Ли. — В долгосрочной перспективе биткоин заменит золото в качестве средства сохранения стоимости”.
https://forklog.com/tom-li-tsena-bitkoi ... etom-godu/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:41

  moniks написав:Сооснователь и главный аналитик Fundstrat Global Advisors Том Ли убежден, что в этом году цена биткоина может вырасти в 2-3 раза. Об этом сообщает CNBC.

Невзирая на значительное падение цены в декабре прошлого года, аналитик по-прежнему дает оптимистичный прогноз касательно курса первой криптовалюты:
“Даже учитывая поправку на риск, я считаю, биткоин с легкостью обойдет по показателям индекс S&P, — делится мыслями Ли. — В долгосрочной перспективе биткоин заменит золото в качестве средства сохранения стоимости”.
https://forklog.com/tom-li-tsena-bitkoi ... etom-godu/

Вот как он себе представляет замену золота биткоэном? Ну вот просто подумать: кто является основными держателями золота и кто является основными держателями биткоэна. Какая власть и влияение сосредоточены у держателей золота и какая власть и влияение сосредоточены у держателей биткоэна. Ну как можно говорить такую чепуху?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Пытаюсь его отыскать (хочу в Вене депо в биткоинах открыть). Помогите.


https://coinatmradar.com/

61 країна, 2000+ к-банкоматів
шукайте :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:53

  greenozon написав:
  airmax78 написав:Пытаюсь его отыскать (хочу в Вене депо в биткоинах открыть). Помогите.


https://coinatmradar.com/

61 країна, 2000+ к-банкоматів
шукайте :)

Не, мне пожалуйста Биткоэн-Банк с офисом в Вене. Вот тот, о котором в статье писали, шо открылся и шо милости просим. Шоб можно было прийти, купить/продать биткоэны, депо в битке разместить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

все
от 13300 отскочили теперь вверх на 17800

а на недельке вобще треугольник, можем скакануть до 24к
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:25

невозможно узнать публичный ключ

  xwxw3 написав:
  Zebra написав:И вообще квантовый компьютер по щелчку пальцев вскроет все кошельки во всех блокчейнах :mrgreen:

Не правда, не вскроет. По хешу невозможно узнать публичный ключ.

Зачем узнавать публичный ключ? Это такая же сложная задача как узнать какого цвета двадцатидолларовая банкнота. Публичный = не являющийся секретом.

О возможностях квантового компьютера в области взлома криптографических систем с открытым ключом https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Шора
Это не значит что квантовый компьютер вот так запросто взломает ключи. Но теория, подтверждённая экспериментально, говорит что потенциально может.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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