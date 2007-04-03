pritartem написав:Vitl ууу, та вы походу в криптоговне на всю котлету... расслабтесь, а то платы задымятся, когда ниже 14 сползем
Ой как вы нехорошо подумали.Моя знает что па чём и удачно переходит из одного криптоовна в другое.Счас потихоньку планирую с эфира в кэш переползти под приближающийся памп.Заодно зафиксить подъём с эфира ок 50% от входа па 8ХХ.
Витл, а откуда вы знаете про "приближающийся памп"?
andrijk777 написав:greenozon Це все вже не є той опенсорсний Лінукс. Усі ці компанії просто використали ядро Лінукс і зробили свої ОС. Якщо якийсь банк використає технологію блокчейна, то що, він вже перестане бути банком, а буде децентралізованою системою?
1. Линукс адаптировали под себя, под свои нужды, но основное программное обеспечение и его обновления используют стандартные. Этим удобен линукс его можно под все приспособить, если вы использовали линукс то поймете что одна его разновидность мало отличается от другой. По сути это одно и то же.
2. Нет, просто банк станет более устойчивым к атакам хакеров, произволу ненадежных работников и т п Блокчейн можно по разному реализовать. Банк будет централизованным, а система которую он будет использовать децентрализованной это сделает более устойчивым банк но все же не защитит его от возможного краха, для такой защиты нужно большое количество пользователей блокчейн системы(подушка) Это либо своя междубанковская блокчейн сеть, либо платежная система созданная банками на основе блокчейн и внедренная в население. Тогда это сделает банк неуязвимым по сути, сделает его децентрализованным, они уже делают и разрабатывают такие вещи насколько я знаю.
Востаннє редагувалось xwxw3 в Сер 10 січ, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Біткойн, як платіжна система в ніякий обіг не увійшла. Він не використовується, як засіб платежу, а використовується для обслуговування "віруючих в біток". Назвати біток платіжною системою, яка вже міцно увійшла в обіг - це глупість.
глупість писати дурниці із голови, а факти "вєщь упрямая", наприклад
У Японії криптовалюта, в тому числі Bitcoin, отримала статус платіжного засобу відповідно до прийнятого раніше парламентом країни законом про валютне регулювання. Про це повідомляє Nikkei Asian Review.
Як зазначається, в документі прописано, що Bitcoin виконує функцію валюти ............
pritartem написав:Vitl ууу, та вы походу в криптоговне на всю котлету... расслабтесь, а то платы задымятся, когда ниже 14 сползем
Ой как вы нехорошо подумали.Моя знает что па чём и удачно переходит из одного криптоовна в другое.Счас потихоньку планирую с эфира в кэш переползти под приближающийся памп.Заодно зафиксить подъём с эфира ок 50% от входа па 8ХХ.
Витл, а откуда вы знаете про "приближающийся памп"?
Пришлось немного изучать как зарабатывать на криптоиндустрии.На курсовую цену сильнее всего влияют события, ну и как следствие капиталовложения.По кэшу они вот вот намечаются.Плюс график говорит о мощной консолидации и набирании позы.Вывод однозначный, вопрос только в высоте прыжка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Сооснователь и главный аналитик Fundstrat Global Advisors Том Ли убежден, что в этом году цена биткоина может вырасти в 2-3 раза. Об этом сообщает CNBC.
Невзирая на значительное падение цены в декабре прошлого года, аналитик по-прежнему дает оптимистичный прогноз касательно курса первой криптовалюты: “Даже учитывая поправку на риск, я считаю, биткоин с легкостью обойдет по показателям индекс S&P, — делится мыслями Ли. — В долгосрочной перспективе биткоин заменит золото в качестве средства сохранения стоимости”. https://forklog.com/tom-li-tsena-bitkoi ... etom-godu/
moniks написав:Сооснователь и главный аналитик Fundstrat Global Advisors Том Ли убежден, что в этом году цена биткоина может вырасти в 2-3 раза. Об этом сообщает CNBC.
Невзирая на значительное падение цены в декабре прошлого года, аналитик по-прежнему дает оптимистичный прогноз касательно курса первой криптовалюты: “Даже учитывая поправку на риск, я считаю, биткоин с легкостью обойдет по показателям индекс S&P, — делится мыслями Ли. — В долгосрочной перспективе биткоин заменит золото в качестве средства сохранения стоимости”. https://forklog.com/tom-li-tsena-bitkoi ... etom-godu/
Вот как он себе представляет замену золота биткоэном? Ну вот просто подумать: кто является основными держателями золота и кто является основными держателями биткоэна. Какая власть и влияение сосредоточены у держателей золота и какая власть и влияение сосредоточены у держателей биткоэна. Ну как можно говорить такую чепуху?
Zebra написав:И вообще квантовый компьютер по щелчку пальцев вскроет все кошельки во всех блокчейнах
Не правда, не вскроет. По хешу невозможно узнать публичный ключ.
Зачем узнавать публичный ключ? Это такая же сложная задача как узнать какого цвета двадцатидолларовая банкнота. Публичный = не являющийся секретом.
О возможностях квантового компьютера в области взлома криптографических систем с открытым ключом https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Шора Это не значит что квантовый компьютер вот так запросто взломает ключи. Но теория, подтверждённая экспериментально, говорит что потенциально может.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС