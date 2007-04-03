Додано: Сер 10 січ, 2018 12:31

andrijk777 написав: greenozon

Це все вже не є той опенсорсний Лінукс. Усі ці компанії просто використали ядро Лінукс і зробили свої ОС.

Якщо якийсь банк використає технологію блокчейна, то що, він вже перестане бути банком, а буде децентралізованою системою? Це все вже не є той опенсорсний Лінукс. Усі ці компанії просто використали ядро Лінукс і зробилиОС.Якщо якийсь банк використає технологію блокчейна, то що, він вже перестане бути банком, а буде децентралізованою системою?

1. Линукс адаптировали под себя, под свои нужды, но основное программное обеспечение и его обновления используют стандартные. Этим удобен линукс его можно под все приспособить, если вы использовали линукс то поймете что одна его разновидность мало отличается от другой. По сути это одно и то же.2. Нет, просто банк станет более устойчивым к атакам хакеров, произволу ненадежных работников и т п Блокчейн можно по разному реализовать. Банк будет централизованным, а система которую он будет использовать децентрализованной это сделает более устойчивым банк но все же не защитит его от возможного краха, для такой защиты нужно большое количество пользователей блокчейн системы(подушка) Это либо своя междубанковская блокчейн сеть, либо платежная система созданная банками на основе блокчейн и внедренная в население. Тогда это сделает банк неуязвимым по сути, сделает его децентрализованным, они уже делают и разрабатывают такие вещи насколько я знаю.