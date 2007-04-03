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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 860861862863

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 251
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
37%
94
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:47

Vitl
дякую
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Короче с битком все ясно.

https://forklog.com/zayavlenie-block-ex ... yj-uroven/
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Барбосс, добавляй в бан этого старпера! https://www.rbc.ru/finances/10/01/2018/ ... ?from=main
Dostalibanitb
 
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