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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 863864865866>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 251
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
37%
94
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:14

  Vitl написав:
  aclan написав:
  sergey_sryvkin написав:Походу, памп уже прошел Когда следующий ?..

Да, кэш такой скорострел, уже в кустах сидит.
То ли дело эфир, просто титаном выглядит.
Как и рипл недавно казался, когда на фоне всех обвалов почти не проседал.

Я всегда удивляюсь однобокому рассмотрению монет по одиночке.Сейчас только слепой не видит того, что биток тянет за собой почти всех.А по кэшу посмотри - о был в диапазоне 2200-2700, так в нём и остался когда биток был и 16 и сейчас 13.Т е он стоит крепко. внизу его сразу откупают в позицию.Ефир отдельный разговор, т к это не просто монета, а самая технологичная из всех, поэтому живёт своей жизнью.

А Дашуня как, мож её теперь пампануть? 8) :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitl написав:Ещё месяц назад адекватные люди рассказывали, что будет во время коррекции.А будут подобные и пуще вбросы о запретах о обесценивании и т д.Это технология для того, чтобы крупные игроки набрали позиции на минимумах.А затем вдруг все запреты снимаются, от слов отказываются и капитализация растёт.......Т е я например знал это всё ещё в декабре, это самая обычная технология зарабатывания капиталов.

Прям как-будто бы другой человек пишет. А как же пузырь-шмузырь, МММ и Лёня Голубков?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:17

  sergey_sryvkin написав:
  Vitl написав:Счас потихоньку планирую с эфира в кэш переползти под приближающийся памп. Вывод однозначный, вопрос только в высоте прыжка.


Походу, памп уже прошел :) Когда следующий ?..


Тебе уровня почти 3000 мало :?: Кто хотел слил и поимел 20% от предпампового курса.Уделю тебе и другим немного внимания...Выход из консолидации проходит достаточно стандартно - сначала идёт пробитие снизу. потом эта же пробитая линия тренда тестируется сверху, т е идёт к ней возврат.Далее или отскок на новые уровни или ложный пробой.Пока идём чётко по сценарию.А следующий памп скорее всего 14го числа.поищи что там будут за события и поймёшь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:22

  killerbean написав:
  Vitl написав:Ещё месяц назад адекватные люди рассказывали, что будет во время коррекции.А будут подобные и пуще вбросы о запретах о обесценивании и т д.Это технология для того, чтобы крупные игроки набрали позиции на минимумах.А затем вдруг все запреты снимаются, от слов отказываются и капитализация растёт.......Т е я например знал это всё ещё в декабре, это самая обычная технология зарабатывания капиталов.

Прям как-будто бы другой человек пишет. А как же пузырь-шмузырь, МММ и Лёня Голубков?


Студент, привет, не путай меня с криптошизиками.Я свою позицию не меняю.Пузырь есть и он лопнет.Но я как и в ммм выделил сумму для игры и играю.Скорее всего в феврале начну фиксить и выводить, т к сумма уже приличная и веры в вечный праздник у меня нет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:24

  Vitl написав:Vitl

Верите в кэш надолго? По эфиру всё жду от классика 10% стоимости оригинала, не знаю насколько оправданно, но считаю его сильно недооцененным.
aclan
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:29

clientage

А Дашуня как, мож её теперь пампануть?

Не знаю, и вот почему.
У меня крайне агрессивная тактика торговли.Я не делю капитал на мелкие части, вхожу 90-100% в сделку, выжимаю по максимуму и перепрыгиваю в следующую сделку.Я не спорю, что это неправильно, но пока мне крайне везёт.Если бы я по технологии делал входы и сливы по 10-20-30% как это рекомендуют, то прибыль была бы гораздо меньше.К чему я. к тому что дэш пока не входит в планы и я его не рассматриваю.У меня нет портфеля с разноцветными монетами, я выбираю жертву и выжимаю до конца.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:31

  aclan написав:
  Vitl написав:Vitl

Верите в кэш надолго? По эфиру всё жду от классика 10% стоимости оригинала, не знаю насколько оправданно, но считаю его сильно недооцененным.

Читайте сл пост...кэш своё сделает и до сл раза...Идеальным будет вариант антикорелляции с битком, если дед пойдёт по волне С, а кэш на 5ю глобальную, тогда будет двойной эффект при перезакупе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitl написав:Студент, привет, не путай меня с криптошизиками.Я свою позицию не меняю.Пузырь есть и он лопнет


Привет, так а шо будет после того как лопнет? Всё, проект закрывается?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:50

  killerbean написав:
  Vitl написав:Студент, привет, не путай меня с криптошизиками.Я свою позицию не меняю.Пузырь есть и он лопнет


Привет, так а шо будет после того как лопнет? Всё, проект закрывается?

Надоели все эти новые регистрации с воплями "биток будет по стопицот тысяч долларов". Сейчас немного их опустит реальность на землю. Ты молодец что выскочил на росте и прикупил за их счет хату. Эти Васи никак не поймут, что до конца года получат не иксы, а дроби.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 11 січ, 2018 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Добрый день, криптоинвесторы и криптодиванные аналитики!

Какие прогнозы по закупке капиталистов? Долго еще будут красные цифры в стате трендов? Могут ли ТОПовую валюту уронить для стрижки и вывода?
Любопытный
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