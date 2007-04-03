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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2018 13:14
Vitl написав: aclan написав: sergey_sryvkin написав:
Походу, памп уже прошел Когда следующий ?..
Да, кэш такой скорострел, уже в кустах сидит.
То ли дело эфир, просто титаном выглядит.
Как и рипл недавно казался, когда на фоне всех обвалов почти не проседал.
Я всегда удивляюсь однобокому рассмотрению монет по одиночке.Сейчас только слепой не видит того, что биток тянет за собой почти всех.А по кэшу посмотри - о был в диапазоне 2200-2700, так в нём и остался когда биток был и 16 и сейчас 13.Т е он стоит крепко. внизу его сразу откупают в позицию.Ефир отдельный разговор, т к это не просто монета, а самая технологичная из всех, поэтому живёт своей жизнью.
А Дашуня как, мож её теперь пампануть?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:16
Vitl написав:
Ещё месяц назад адекватные люди рассказывали, что будет во время коррекции.А будут подобные и пуще вбросы о запретах о обесценивании и т д.Это технология для того, чтобы крупные игроки набрали позиции на минимумах.А затем вдруг все запреты снимаются, от слов отказываются и капитализация растёт.......Т е я например знал это всё ещё в декабре, это самая обычная технология зарабатывания капиталов.
Прям как-будто бы другой человек пишет. А как же пузырь-шмузырь, МММ и Лёня Голубков?
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killerbean
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:17
sergey_sryvkin написав: Vitl написав:
Счас потихоньку планирую с эфира в кэш переползти под приближающийся памп. Вывод однозначный, вопрос только в высоте прыжка.
Походу, памп уже прошел
Когда следующий ?..
Тебе уровня почти 3000 мало
Кто хотел слил и поимел 20% от предпампового курса.Уделю тебе и другим немного внимания...Выход из консолидации проходит достаточно стандартно - сначала идёт пробитие снизу. потом эта же пробитая линия тренда тестируется сверху, т е идёт к ней возврат.Далее или отскок на новые уровни или ложный пробой.Пока идём чётко по сценарию.А следующий памп скорее всего 14го числа.поищи что там будут за события и поймёшь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:22
killerbean написав: Vitl написав:
Ещё месяц назад адекватные люди рассказывали, что будет во время коррекции.А будут подобные и пуще вбросы о запретах о обесценивании и т д.Это технология для того, чтобы крупные игроки набрали позиции на минимумах.А затем вдруг все запреты снимаются, от слов отказываются и капитализация растёт.......Т е я например знал это всё ещё в декабре, это самая обычная технология зарабатывания капиталов.
Прям как-будто бы другой человек пишет. А как же пузырь-шмузырь, МММ и Лёня Голубков?
Студент, привет, не путай меня с криптошизиками.Я свою позицию не меняю.Пузырь есть и он лопнет.Но я как и в ммм выделил сумму для игры и играю.Скорее всего в феврале начну фиксить и выводить, т к сумма уже приличная и веры в вечный праздник у меня нет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:24
Vitl написав:
Vitl
Верите в кэш надолго? По эфиру всё жду от классика 10% стоимости оригинала, не знаю насколько оправданно, но считаю его сильно недооцененным.
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aclan
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:29
clientage
А Дашуня как, мож её теперь пампануть?
Не знаю, и вот почему.
У меня крайне агрессивная тактика торговли.Я не делю капитал на мелкие части, вхожу 90-100% в сделку, выжимаю по максимуму и перепрыгиваю в следующую сделку.Я не спорю, что это неправильно, но пока мне крайне везёт.Если бы я по технологии делал входы и сливы по 10-20-30% как это рекомендуют, то прибыль была бы гораздо меньше.К чему я. к тому что дэш пока не входит в планы и я его не рассматриваю.У меня нет портфеля с разноцветными монетами, я выбираю жертву и выжимаю до конца.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 13:31
aclan написав: Vitl написав:
Vitl
Верите в кэш надолго? По эфиру всё жду от классика 10% стоимости оригинала, не знаю насколько оправданно, но считаю его сильно недооцененным.
Читайте сл пост...кэш своё сделает и до сл раза...Идеальным будет вариант антикорелляции с битком, если дед пойдёт по волне С, а кэш на 5ю глобальную, тогда будет двойной эффект при перезакупе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:35
Vitl написав:
Студент, привет, не путай меня с криптошизиками.Я свою позицию не меняю.Пузырь есть и он лопнет
Привет, так а шо будет после того как лопнет? Всё, проект закрывается?
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killerbean
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:50
killerbean написав: Vitl написав:
Студент, привет, не путай меня с криптошизиками.Я свою позицию не меняю.Пузырь есть и он лопнет
Привет, так а шо будет после того как лопнет? Всё, проект закрывается?
Надоели все эти новые регистрации с воплями "биток будет по стопицот тысяч долларов". Сейчас немного их опустит реальность на землю. Ты молодец что выскочил на росте и прикупил за их счет хату. Эти Васи никак не поймут, что до конца года получат не иксы, а дроби.
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 11 січ, 2018 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 14:51
Добрый день, криптоинвесторы и криптодиванные аналитики!
Какие прогнозы по закупке капиталистов? Долго еще будут красные цифры в стате трендов? Могут ли ТОПовую валюту уронить для стрижки и вывода?
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