Додано: Чет 11 січ, 2018 13:29

clientage



А Дашуня как, мож её теперь пампануть?



Не знаю, и вот почему.

У меня крайне агрессивная тактика торговли.Я не делю капитал на мелкие части, вхожу 90-100% в сделку, выжимаю по максимуму и перепрыгиваю в следующую сделку.Я не спорю, что это неправильно, но пока мне крайне везёт.Если бы я по технологии делал входы и сливы по 10-20-30% как это рекомендуют, то прибыль была бы гораздо меньше.К чему я. к тому что дэш пока не входит в планы и я его не рассматриваю.У меня нет портфеля с разноцветными монетами, я выбираю жертву и выжимаю до конца.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.