Власти Китая решили запретить производство биткоинов. На страну приходится 80% майнинговых мощностей мира The Wall Street Journal20:45, 10 января 2018
В начале января в интернете появилась копия документа, в котором китайский регулятор прямо указывает на необходимость прекратить в стране майнинг (создание) биткоинов — из-за «потребления огромного количества электроэнергии и подогревания спекуляций виртуальными валютами». Речь может идти, в частности, о непосредственном ограничении подачи электричества майнерам. В Китае располагаются почти 80% майнинговых мощностей мира, и их закрытие может серьезно повлиять на рынок биткоинов. Газета The Wall Street Journal пишет, что известно о требовании регулятора и какие у него могут быть последствия. Приказ постепенно сворачивать работу майнеров в Китае был выпущен межведомственной группой по изучению финансовых рисков в интернете под руководством центрального банка Китая. В письме не указаны конкретные сроки прекращения работы майнеров, но, как выяснила газета, региональные власти уже приступили к выполнению предписания. Получение неких «директив» от местных властей подтвердил основатель майнингового пула F2Pool, на который приходится 9% произведенных за последний месяц биткоинов.
Майнеры создают биткоины путем решения сложных математических задач, для этого им нужны мощное компьютерное оборудование. В Китае их «фермы» располагаются в основном в малонаселенных окраинных районах с недорогим электричеством и прохладным климатом. 80% мощности, затраченной на создание биткоинов за последние 30 дней, приходится на Китай.
По мнению экспертов, одновременное отключение расположенных в Китае мощностей маловероятно — в том числе потому, что Китай закручивает гайки в сфере оборота биткоинов на протяжении месяцев, и многие майнеры уже могли перевезти оттуда оборудование.
По словам сотрудника американской компании Chainalysis, которая разрабатывает программное обеспечение против использования криптовалют в отмывании денег, в случае быстрого отключения китайских майнеров на стабилизацию системы биткоина могут уйти недели и месяцы. «Очень трудно предсказать без расчетов, каким будет эффект», — сказал он.
Кстати, когда падает биткоин, то падает и остальная крипта, потому что на всех биржах есть пары с биткоином.
Допустим биткоин стоит $20 000. А лайткоин $100. LTC/BTC = 0.01
В какой то момент времени на плохих новостях сливают много биткоинов и его цена моментально проседает до $19 000.
Это значит, что в торгуемой паре LTC/BTC и множестве других */BTC цена должна вырасти до 0.0105 Но она не может автоматически вырасти, для этого нужно чтоб кто-то круто купил все остальные монеты, поддерживая пропорцию, но делать это никто не обязан.
Далее недооцененная пара LTC/BTC давит (за биток покупают лайт) на цену LTC/USD (и тут же прожают лайт а доллар, чтоб купить обратно дешевенткий биткоин) и в итоге лайткоин и другие монеты начинают продавать.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 12 січ, 2018 04:29, всього редагувалось 1 раз.
Баффетт заявил, что никогда бы не вложил ни цента в короткие позиции по криптовалютам. Уоррен Баффетт / REUTERS Один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо. Такими прогнозами инвестор поделился в среду в интервью телеканалу CNBC, передает РБК. "По поводу криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец", - сказал Баффетт. "Когда или как это произойдет, я не знаю", - добавил он.
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"Если б я мог купить пятилетний пут-опцион по каждой из криптовалют, я бы с радостью это сделал, но я никогда бы не вложил ни цента в короткие позиции по ним", - сказал Баффетт. Говоря конкретно о фьючерсах на биткоин, которыми в декабре начали торговать чикагские биржевые операторы CME Group и Cboe Global Markets, Баффетт сказал, что не собирается их покупать. "У нас их нет, мы не шортим и никогда не откроем позиции по ним", - уточнил инвестор. Напомним, ранее главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон выразил сожаление, что несколько месяцев назад назвал биткоин мошенничеством. При этом глава JPMorgan отметил, что по-прежнему совершенно не заинтересован в криптовалюте.