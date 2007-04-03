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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 866867868869

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 253
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
6%
15
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
37%
94
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitl написав:А если после этого значения цена опускалась и можно было купить дешевле, то верно всё получается.собственно шавки напали на слона.Совет - высунь свой нос из моей опы и посмотри за собой.

О, да! Не купившего биток по 2150 и затарившегося по 19000 - это стратегия матерого оналитика и крутого биржевого игрока.
Не засоряй тему, и я не буду....

P.S. Это был не нос :) , и уж точно - не мой, береги себя и свою ...у!
Punch
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:21

Punch

Верь всему, что пишется на форуме :D
Полез, получил...не забудь с мылом вымыть :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Олимпиадник, ты опростоволся тогда, еще и сейчас быкуешь.

Точно у тебя был малиновый пинджак в 90-е, бгг.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закончился тезер и приуныли хомячки.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 04:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Власти Китая решили запретить производство биткоинов. На страну приходится 80% майнинговых мощностей мира
The Wall Street Journal20:45, 10 января 2018

В начале января в интернете появилась копия документа, в котором китайский регулятор прямо указывает на необходимость прекратить в стране майнинг (создание) биткоинов — из-за «потребления огромного количества электроэнергии и подогревания спекуляций виртуальными валютами». Речь может идти, в частности, о непосредственном ограничении подачи электричества майнерам. В Китае располагаются почти 80% майнинговых мощностей мира, и их закрытие может серьезно повлиять на рынок биткоинов. Газета The Wall Street Journal пишет, что известно о требовании регулятора и какие у него могут быть последствия.
Приказ постепенно сворачивать работу майнеров в Китае был выпущен межведомственной группой по изучению финансовых рисков в интернете под руководством центрального банка Китая. В письме не указаны конкретные сроки прекращения работы майнеров, но, как выяснила газета, региональные власти уже приступили к выполнению предписания. Получение неких «директив» от местных властей подтвердил основатель майнингового пула F2Pool, на который приходится 9% произведенных за последний месяц биткоинов.

Майнеры создают биткоины путем решения сложных математических задач, для этого им нужны мощное компьютерное оборудование. В Китае их «фермы» располагаются в основном в малонаселенных окраинных районах с недорогим электричеством и прохладным климатом. 80% мощности, затраченной на создание биткоинов за последние 30 дней, приходится на Китай.

По мнению экспертов, одновременное отключение расположенных в Китае мощностей маловероятно — в том числе потому, что Китай закручивает гайки в сфере оборота биткоинов на протяжении месяцев, и многие майнеры уже могли перевезти оттуда оборудование.

По словам сотрудника американской компании Chainalysis, которая разрабатывает программное обеспечение против использования криптовалют в отмывании денег, в случае быстрого отключения китайских майнеров на стабилизацию системы биткоина могут уйти недели и месяцы. «Очень трудно предсказать без расчетов, каким будет эффект», — сказал он.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 04:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати, когда падает биткоин, то падает и остальная крипта, потому что на всех биржах есть пары с биткоином.

Допустим биткоин стоит $20 000.
А лайткоин $100.
LTC/BTC = 0.01

В какой то момент времени на плохих новостях сливают много биткоинов и его цена моментально проседает до $19 000.

Это значит, что в торгуемой паре LTC/BTC и множестве других */BTC цена должна вырасти до 0.0105
Но она не может автоматически вырасти, для этого нужно чтоб кто-то круто купил все остальные монеты, поддерживая пропорцию, но делать это никто не обязан.

Далее недооцененная пара LTC/BTC давит (за биток покупают лайт) на цену LTC/USD (и тут же прожают лайт а доллар, чтоб купить обратно дешевенткий биткоин) и в итоге лайткоин и другие монеты начинают продавать.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 12 січ, 2018 04:29, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 04:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

"Их ждет плохой конец": Уоррен Баффетт спрогнозировал будущее криптовалют

Баффетт заявил, что никогда бы не вложил ни цента в короткие позиции по криптовалютам. Уоррен Баффетт / REUTERS Один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо. Такими прогнозами инвестор поделился в среду в интервью телеканалу CNBC, передает РБК. "По поводу криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец", - сказал Баффетт. "Когда или как это произойдет, я не знаю", - добавил он.

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"Если б я мог купить пятилетний пут-опцион​ по каждой из криптовалют, я бы с радостью это сделал, но я никогда бы не вложил ни цента в короткие позиции по ним", - сказал Баффетт. Говоря конкретно о фьючерсах на биткоин, которыми в декабре начали торговать чикагские биржевые операторы CME Group и Cboe Global Markets, Баффетт сказал, что не собирается их покупать. "У нас их нет, мы не шортим и никогда не откроем позиции по ним", - уточнил инвестор. Напомним, ранее главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон выразил сожаление, что несколько месяцев назад назвал биткоин мошенничеством. При этом глава JPMorgan отметил, что по-прежнему совершенно не заинтересован в криптовалюте.

https://economics.unian.net/finance/234 ... alyut.html
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