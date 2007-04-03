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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 868869870871

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 253
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
6%
15
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
37%
94
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:07

  killerbean написав:
  clientage написав:Тока ВСН по +1%/дн, да и то седня похоже и он станет...


BCH уже пампят даже бомжи! Гыыыы

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вер гадит
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:12

  barabass написав:
  Guineapig написав:Да у нас руководство маразматиков.
Пример.

Дал ребенку деньги открыть депозит.
Звонят теперь с банка к дитю, чтобы пошло написало объяснение откуда у него деньги.

я уже тут писал, что скоро за вход в банк будут брать деньги
а при снятии своих денег требовать анализ кала

финмониторинг банка имеет право и должен сомневаться.
вплоть до отказа в установлении деловых отношений.
нам, привыкшим к махновщине, будет сложно перестраиваться.
но придётся, рано или поздно
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:14

Усомнился пока в росте битка, вышел по 14. Беспокойные стали ночи, мониторил этот откат. Нужна монета для здорового крепкого сна.
Наверное лучше ETC докупить, верю что-то в него. В НЕО тоже верил, но по 45$ продал)

А по BCH чет тоже сомнения, слишком много разговоров с подкрепляющей их демонстрацией, а дело пока далеко не ушло.
aclan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:18

  Yuri_T написав:
  barabass написав:
  Guineapig написав:Да у нас руководство маразматиков.
Пример.

Дал ребенку деньги открыть депозит.
Звонят теперь с банка к дитю, чтобы пошло написало объяснение откуда у него деньги.

я уже тут писал, что скоро за вход в банк будут брать деньги
а при снятии своих денег требовать анализ кала

финмониторинг банка имеет право и должен сомневаться.
вплоть до отказа в установлении деловых отношений.
нам, привыкшим к махновщине, будет сложно перестраиваться.
но придётся, рано или поздно

Выше 50000 грн. афигенные деньги, а больше 200 000 ФГВФЛ хрен отдаст.
Власть убивает намеренно банковскую систему и экономику, ненавязчиво загоняя в крипту.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:24

  Guineapig написав:Выше 50000 грн. афигенные деньги, а больше 200 000 ФГВФЛ хрен отдаст.
Власть убивает намеренно банковскую систему и экономику, ненавязчиво загоняя в крипту.

загоняя в крипту? зачем? :)

и как может власть убивать систему, если это их собственная система и через неё пылесосят деньги наивных буратин?

что-то много у вас противоречий.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:27

  Yuri_T написав:
  Guineapig написав:Выше 50000 грн. афигенные деньги, а больше 200 000 ФГВФЛ хрен отдаст.
Власть убивает намеренно банковскую систему и экономику, ненавязчиво загоняя в крипту.

загоняя в крипту? зачем? :)

и как может власть убивать систему, если это их собственная система и через неё пылесосят деньги наивных буратин?

что-то много у вас противоречий.

Более половины БС в руках государства.
Еще часть в слепых трастах.
Убивают доверие.
Нет доверия - не несут деньги в банки, а несут или в недвижимость (которую тоже могут отобрать, или обложить налогами, комунальными платежами и т.п.) или, вот появился вариант с криптовалютой.
Вот я реально теперь призадумался, а не забрать деньги вообще из укробанков.
От смотрим на курс грн. к долару США и какой либо крипты из десятки к тому же долару, и делаем вывод о том что больше подходит как средство сбережения и накопления.
Как вариант, частично войти в криптовалюту.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:34

  Yuri_T написав:
  barabass написав:
  Guineapig написав:Да у нас руководство маразматиков.
Пример.

Дал ребенку деньги открыть депозит.
Звонят теперь с банка к дитю, чтобы пошло написало объяснение откуда у него деньги.

я уже тут писал, что скоро за вход в банк будут брать деньги
а при снятии своих денег требовать анализ кала

финмониторинг банка имеет право и должен сомневаться.
вплоть до отказа в установлении деловых отношений.
нам, привыкшим к махновщине, будет сложно перестраиваться.
но придётся, рано или поздно

банки в крайнее вермя берут на себя не свойственные им ф-ции, их задача хранить деньги и заниматься переводами. а не выяснять откуда они, это задача налоговой.
это не только у нас, такая хрень по всему миру происходит
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:42

  barabass написав:банки в крайнее вермя берут на себя не свойственные им ф-ции, их задача хранить деньги и заниматься переводами. а не выяснять откуда они, это задача налоговой.
это не только у нас, такая хрень по всему миру происходит

не соглашусь.
во всем мире банки - субъекты фин.мониторинга.
если не так, то теряется весь смысл контроля.
где и как потом ловить, если грязный кэш отмыт самим банком и перечислен чистому третьему лицу?
а вот вопросами происхождения денег занимаются специальные органы - службы финансовой разведки.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:10

  Yuri_T написав:не соглашусь.
во всем мире банки - субъекты фин.мониторинга.
если не так, то теряется весь смысл контроля.
где и как потом ловить, если грязный кэш отмыт самим банком и перечислен чистому третьему лицу?
а вот вопросами происхождения денег занимаются специальные органы - службы финансовой разведки.

это не их задача, макс что они должны делать - блокировать клиентов в черном списке и семафорить куда надо о подозрительных транзакциях - и это все

весь остальной шлак - от безнаказанности и монополии
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_T написав:если не так, то теряется весь смысл контроля.
где и как потом ловить, если грязный кэш отмыт самим банком и перечислен чистому третьему лицу?


Швейцарський UBS (найстаріший найреспектабельніший банк Швейцарії) і той грався десятиліття в чорні махінації...

он недавно цікава книжка вийшла -

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