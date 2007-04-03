Усомнился пока в росте битка, вышел по 14. Беспокойные стали ночи, мониторил этот откат. Нужна монета для здорового крепкого сна. Наверное лучше ETC докупить, верю что-то в него. В НЕО тоже верил, но по 45$ продал)
А по BCH чет тоже сомнения, слишком много разговоров с подкрепляющей их демонстрацией, а дело пока далеко не ушло.
Guineapig написав:Выше 50000 грн. афигенные деньги, а больше 200 000 ФГВФЛ хрен отдаст. Власть убивает намеренно банковскую систему и экономику, ненавязчиво загоняя в крипту.
загоняя в крипту? зачем?
и как может власть убивать систему, если это их собственная система и через неё пылесосят деньги наивных буратин?
что-то много у вас противоречий.
Более половины БС в руках государства. Еще часть в слепых трастах. Убивают доверие. Нет доверия - не несут деньги в банки, а несут или в недвижимость (которую тоже могут отобрать, или обложить налогами, комунальными платежами и т.п.) или, вот появился вариант с криптовалютой. Вот я реально теперь призадумался, а не забрать деньги вообще из укробанков. От смотрим на курс грн. к долару США и какой либо крипты из десятки к тому же долару, и делаем вывод о том что больше подходит как средство сбережения и накопления. Как вариант, частично войти в криптовалюту.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig написав:Да у нас руководство маразматиков. Пример.
Дал ребенку деньги открыть депозит. Звонят теперь с банка к дитю, чтобы пошло написало объяснение откуда у него деньги.
я уже тут писал, что скоро за вход в банк будут брать деньги а при снятии своих денег требовать анализ кала
финмониторинг банка имеет право и должен сомневаться. вплоть до отказа в установлении деловых отношений. нам, привыкшим к махновщине, будет сложно перестраиваться. но придётся, рано или поздно
банки в крайнее вермя берут на себя не свойственные им ф-ции, их задача хранить деньги и заниматься переводами. а не выяснять откуда они, это задача налоговой. это не только у нас, такая хрень по всему миру происходит
barabass написав:банки в крайнее вермя берут на себя не свойственные им ф-ции, их задача хранить деньги и заниматься переводами. а не выяснять откуда они, это задача налоговой. это не только у нас, такая хрень по всему миру происходит
не соглашусь. во всем мире банки - субъекты фин.мониторинга. если не так, то теряется весь смысл контроля. где и как потом ловить, если грязный кэш отмыт самим банком и перечислен чистому третьему лицу? а вот вопросами происхождения денег занимаются специальные органы - службы финансовой разведки.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T написав:не соглашусь. во всем мире банки - субъекты фин.мониторинга. если не так, то теряется весь смысл контроля. где и как потом ловить, если грязный кэш отмыт самим банком и перечислен чистому третьему лицу? а вот вопросами происхождения денег занимаются специальные органы - службы финансовой разведки.
это не их задача, макс что они должны делать - блокировать клиентов в черном списке и семафорить куда надо о подозрительных транзакциях - и это все
весь остальной шлак - от безнаказанности и монополии