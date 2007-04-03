Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:47

Zebra написав: Ням написав: aclan написав: Усомнился пока в росте битка, вышел по 14. Беспокойные стали ночи, мониторил этот откат. Нужна монета для здорового крепкого сна.

Наверное лучше ETC докупить, верю что-то в него. В НЕО тоже верил, но по 45$ продал)



А по BCH чет тоже сомнения, слишком много разговоров с подкрепляющей их демонстрацией, а дело пока далеко не ушло. Усомнился пока в росте битка, вышел по 14. Беспокойные стали ночи, мониторил этот откат. Нужна монета для здорового крепкого сна.Наверное лучше ETC докупить, верю что-то в него. В НЕО тоже верил, но по 45$ продал)А по BCH чет тоже сомнения, слишком много разговоров с подкрепляющей их демонстрацией, а дело пока далеко не ушло.

Посмотрите 6 часовой график. Там нижняя граница 2300 ниже которой плотно выкупают.

По одной из версий докупается крупные игроки. И не исключено как выберут сумму и будет благоприятная ситуация пойдет вверх сразу Посмотрите 6 часовой график. Там нижняя граница 2300 ниже которой плотно выкупают.По одной из версий докупается крупные игроки. И не исключено как выберут сумму и будет благоприятная ситуация пойдет вверх сразу

Выкупают за биткоины эти крупные игроки. Упадет биткоин, упадет и кэш. Никто в этот проект вливать десятки миллиардов долларов не будет. Вся крипта построена как пирамида, все хотят нажиться на лохах. В работу идут любые методы обмана, завлечения, очковтирания.



Много тут кто купил крипту, чтоб поддержать тот или иной проэкт? 100% чтоб перепродать дороже. Мы плавно будем сползать дальше. Даже нового тезера не подвозят уже целую неделю. Раньше по 50-100 млн через день. Выкупают за биткоины эти крупные игроки. Упадет биткоин, упадет и кэш. Никто в этот проект вливать десятки миллиардов долларов не будет. Вся крипта построена как пирамида, все хотят нажиться на лохах. В работу идут любые методы обмана, завлечения, очковтирания.Много тут кто купил крипту, чтоб поддержать тот или иной проэкт? 100% чтоб перепродать дороже. Мы плавно будем сползать дальше. Даже нового тезера не подвозят уже целую неделю. Раньше по 50-100 млн через день.

Все ждут внедрения Lightning Network для биткоина. Что касается рынка то он уверено растущий, к примеру из топ 30 криптовалют 19 выросли с начала месяца на 7%-170% и только 4 просели от -8 до -30% и 7 держится возле 0%, среди них биткоин. То что не растет биткоин ровным счетом ничего не говорит в одно мгновение весь прирост алькоинов может влиться в биткоин, во время коррекции, такое уже было не раз, тем более если будут основания вроде внедрения Lightning Network. То что биток замер на растущем рынке навряд ли говорит о том что он будет падать, скорее он набирает силы.Биткоин проверен временем, биткоин это бренд, биткоин можно везде и всегда продать и т п биткоин это надежно, о биктоине говорят и пишут, фьчерсами торгуют на биткоин и т п Именно за биткоином будущее и перспектива, я ему доверяю уже больше чем банкам, так как знаю насколько он надежен.Как можно вообще писать такую чушь про биткоин и рынок криптовалют с их капитализацией распространением в мире и т п? Золото построено как пирамида, вот скажите реально стоит золото столько сколько за него дают или нет? Стоимость биткоина как и золота определяется не только спросом спекулянтов, но еще и людей которые перевозят, переводят, хранят, прячут деньги и т п Это финансовый инструмент, как можно то что предназначено для хранения накоплений называть пирамидой? В пирамиде один человек а тут миллионы кто держат цену, в пирамиде эмиссией один человек управляет, а тут миллионы майнят. В биткоине большой рынок а не один продавец и покупатель, тот кто продает и выпускает акции МММ, и самое главное тот один кто регулирует цену. Если кто то продает биткоины, то их выкупают другие покупатели потому как есть рынок и цена регулируется им. Чтоб выпустить акции МММ затрат много не нужно а чтоб добыть биткоин нужно вложится и поработать. Как можно вообще эти вещи сравнивать? Любой ограниченный ресурс растет в цене, это не показатель пиармиды, если бы это была она, то бюиткоин давно бы рухнул во время падения цен на него