aclan написав:Усомнился пока в росте битка, вышел по 14. Беспокойные стали ночи, мониторил этот откат. Нужна монета для здорового крепкого сна. Наверное лучше ETC докупить, верю что-то в него. В НЕО тоже верил, но по 45$ продал)
А по BCH чет тоже сомнения, слишком много разговоров с подкрепляющей их демонстрацией, а дело пока далеко не ушло.
Посмотрите 6 часовой график bch. Там нижняя граница 2300 ниже которой плотно выкупают. По одной из версий докупается крупные игроки. И не исключено как выберут сумму и будет благоприятная ситуация пойдет вверх сразу
aclan написав:Усомнился пока в росте битка, вышел по 14. Беспокойные стали ночи, мониторил этот откат. Нужна монета для здорового крепкого сна. Наверное лучше ETC докупить, верю что-то в него. В НЕО тоже верил, но по 45$ продал)
А по BCH чет тоже сомнения, слишком много разговоров с подкрепляющей их демонстрацией, а дело пока далеко не ушло.
Посмотрите 6 часовой график. Там нижняя граница 2300 ниже которой плотно выкупают. По одной из версий докупается крупные игроки. И не исключено как выберут сумму и будет благоприятная ситуация пойдет вверх сразу
Выкупают за биткоины эти крупные игроки. Упадет биткоин, упадет и кэш. Никто в этот проект вливать десятки миллиардов долларов не будет. Вся крипта построена как пирамида, все хотят нажиться на лохах. В работу идут любые методы обмана, завлечения, очковтирания.
Много тут кто купил крипту, чтоб поддержать тот или иной проэкт? 100% чтоб перепродать дороже. Мы плавно будем сползать дальше. Даже нового тезера не подвозят уже целую неделю. Раньше по 50-100 млн через день.
aclan написав:Усомнился пока в росте битка, вышел по 14. Беспокойные стали ночи, мониторил этот откат. Нужна монета для здорового крепкого сна. Наверное лучше ETC докупить, верю что-то в него. В НЕО тоже верил, но по 45$ продал)
А по BCH чет тоже сомнения, слишком много разговоров с подкрепляющей их демонстрацией, а дело пока далеко не ушло.
Посмотрите 6 часовой график. Там нижняя граница 2300 ниже которой плотно выкупают. По одной из версий докупается крупные игроки. И не исключено как выберут сумму и будет благоприятная ситуация пойдет вверх сразу
Выкупают за биткоины эти крупные игроки. Упадет биткоин, упадет и кэш. Никто в этот проект вливать десятки миллиардов долларов не будет. Вся крипта построена как пирамида, все хотят нажиться на лохах. В работу идут любые методы обмана, завлечения, очковтирания.
Много тут кто купил крипту, чтоб поддержать тот или иной проэкт? 100% чтоб перепродать дороже. Мы плавно будем сползать дальше. Даже нового тезера не подвозят уже целую неделю. Раньше по 50-100 млн через день.
Все ждут внедрения Lightning Network для биткоина. Что касается рынка то он уверено растущий, к примеру из топ 30 криптовалют 19 выросли с начала месяца на 7%-170% и только 4 просели от -8 до -30% и 7 держится возле 0%, среди них биткоин. То что не растет биткоин ровным счетом ничего не говорит в одно мгновение весь прирост алькоинов может влиться в биткоин, во время коррекции, такое уже было не раз, тем более если будут основания вроде внедрения Lightning Network. То что биток замер на растущем рынке навряд ли говорит о том что он будет падать, скорее он набирает силы.
Биткоин проверен временем, биткоин это бренд, биткоин можно везде и всегда продать и т п биткоин это надежно, о биктоине говорят и пишут, фьчерсами торгуют на биткоин и т п Именно за биткоином будущее и перспектива, я ему доверяю уже больше чем банкам, так как знаю насколько он надежен.
Как можно вообще писать такую чушь про биткоин и рынок криптовалют с их капитализацией распространением в мире и т п? Золото построено как пирамида, вот скажите реально стоит золото столько сколько за него дают или нет? Стоимость биткоина как и золота определяется не только спросом спекулянтов, но еще и людей которые перевозят, переводят, хранят, прячут деньги и т п Это финансовый инструмент, как можно то что предназначено для хранения накоплений называть пирамидой? В пирамиде один человек а тут миллионы кто держат цену, в пирамиде эмиссией один человек управляет, а тут миллионы майнят. В биткоине большой рынок а не один продавец и покупатель, тот кто продает и выпускает акции МММ, и самое главное тот один кто регулирует цену. Если кто то продает биткоины, то их выкупают другие покупатели потому как есть рынок и цена регулируется им. Чтоб выпустить акции МММ затрат много не нужно а чтоб добыть биткоин нужно вложится и поработать. Как можно вообще эти вещи сравнивать? Любой ограниченный ресурс растет в цене, это не показатель пиармиды, если бы это была она, то бюиткоин давно бы рухнул во время падения цен на него
Востаннє редагувалось xwxw3 в П'ят 12 січ, 2018 22:01, всього редагувалось 4 разів.
xwxw3 написав:а еще договорятся между собой устроить коллективное самоубийство ) как можно фантиками называть такую махину? Биткоин защищен сильнее любой валюты в мире Вот как раз асиконезависимые наиболее уязвимы
Биткоин это не валюта, он не защищен от падения цены в 2-3 раза до конца года. Или создания квантового компьютера.
Сейчас биткоин это актив подобный золоту, но в будущем станет валютой. С ростом капитализации будет падать волатильность. Защита от падения цены битокина заключается в растущем рынке, ограниченной эмиссии и урезании добычи каждые 4 года, потому расти будет сильнее чем падать, и быстро восстанавливаться.
Что касается квантового компьютера, то ни один банк в мире и ни одна правительственная сеть не защищена от квантового компьютера. Эта квантовая технология еще не доработана и не способна использоваться для практических нужд, когда возникнет угроза будут внедрятся методы защиты, уже существует куча технологий и алгоритмов способных решить эту проблему. Еще рано говорить об этой проблеме, если эта угроза и возникнет, то через годы, cтоит заметить, что во многом квантовые компьютеры переоценены.
Угрозе будут подвержены, если будут, если фантазировать, только деньги передаваемые во время транзакции, а не те что хранятся на кошельках, если где произойдет двойная трата во время транзакции, то воя будет на весь интернет, проблему быстро решат. В любом случае если это будет то очень не скоро