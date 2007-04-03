Государство запретит неконтролируемый оборот криптовалют.Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины 11 января провел заседание, посвященное рынку криптовалют. На нем было принято решение, что государство больше не может позволить неконтролируемый оборот криптовалют на территории Украины.Об этом говорится на сайте СНБО.Будет создана рабочая группа из представителей НБУ, Минфина, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС, Госспецсвязи. Она должна наработать нормативно-правовые предложения для регулирования вопроса криптовалют; определить регулирующий орган; порядок мониторинга транзакций и идентификации операций; порядок налогообложения дохода от операций с криптовалютой.Кроме того, на заседании стало известно, что НБУ рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.Кроме того, поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж и раскрытия информации о клиенте по обоснованному запросу.Напомним, что в сегодня криптовалюты в Украине не разрешены, но и не запрещены - официального статуса в стране они не имеют. В совместном заявлении финрегуляторов, опубликованном в конце 2017 года, говорится, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом. При этом чиновники отметили, что продолжают следить за позицией регуляторов других стран и не отказываются от намерений взять рынок криптовалют под госконтроль.Чиновники также предупредили, что любую операцию с цифровой валютой украинцы совершают на свой страх и риск.