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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 870871872873

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 253
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
6%
15
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
37%
94
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Власти Украины планируют обложить налогом доход от операций с криптовалютой

Государство запретит неконтролируемый оборот криптовалют.


Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины 11 января провел заседание, посвященное рынку криптовалют. На нем было принято решение, что государство больше не может позволить неконтролируемый оборот криптовалют на территории Украины.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Будет создана рабочая группа из представителей НБУ, Минфина, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС, Госспецсвязи. Она должна наработать нормативно-правовые предложения для регулирования вопроса криптовалют; определить регулирующий орган; порядок мониторинга транзакций и идентификации операций; порядок налогообложения дохода от операций с криптовалютой.

Кроме того, на заседании стало известно, что НБУ рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Кроме того, поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж и раскрытия информации о клиенте по обоснованному запросу.

Напомним, что в сегодня криптовалюты в Украине не разрешены, но и не запрещены - официального статуса в стране они не имеют. В совместном заявлении финрегуляторов, опубликованном в конце 2017 года, говорится, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом. При этом чиновники отметили, что продолжают следить за позицией регуляторов других стран и не отказываются от намерений взять рынок криптовалют под госконтроль.

Чиновники также предупредили, что любую операцию с цифровой валютой украинцы совершают на свой страх и риск.

https://lb.ua/economics/2018/01/11/3869 ... ozhit.html
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