Власти Украины планируют обложить налогом доход от операций с криптовалютой
Государство запретит неконтролируемый оборот криптовалют.
Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины 11 января провел заседание, посвященное рынку криптовалют. На нем было принято решение, что государство больше не может позволить неконтролируемый оборот криптовалют на территории Украины.
Об этом говорится на сайте СНБО.
Будет создана рабочая группа из представителей НБУ, Минфина, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС, Госспецсвязи. Она должна наработать нормативно-правовые предложения для регулирования вопроса криптовалют; определить регулирующий орган; порядок мониторинга транзакций и идентификации операций; порядок налогообложения дохода от операций с криптовалютой.
Кроме того, на заседании стало известно, что НБУ рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.
Кроме того, поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж и раскрытия информации о клиенте по обоснованному запросу.
Напомним, что в сегодня криптовалюты в Украине не разрешены, но и не запрещены - официального статуса в стране они не имеют. В совместном заявлении финрегуляторов, опубликованном в конце 2017 года, говорится, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом. При этом чиновники отметили, что продолжают следить за позицией регуляторов других стран и не отказываются от намерений взять рынок криптовалют под госконтроль.
Чиновники также предупредили, что любую операцию с цифровой валютой украинцы совершают на свой страх и риск.
Ням написав:Интересно и как там, нужно сидеть на заправке пока не придет подтверждение?)
Не знаю. Товарищ скинул скрин, но он не оплачивал битками.
А вообще интересно кто оплачивал уже в точках обслуживания и общепита? Как система эта работает. Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...
Ням написав:Интересно и как там, нужно сидеть на заправке пока не придет подтверждение?)
Не знаю. Товарищ скинул скрин, но он не оплачивал битками.
Ты обгадившийся пустобрёх, лишь бы пукнуть.начиная с того как ты обгадился прощёлкав своё счастье. придумав типа квартиру(а мог бы 7 квартир купить тогда уж. если посчитать)Тебе и остальным криптошизикам расскажу как можно прикрыть лавочку не отключая интернет, просто как попугала Корея позакрывать биржи.Позакрывать все торговые точки с криптой.Это произойдёт в том случае когда крипта станет угрозой для Центробанков, и лёгко и в течении дня и станем мы долгосрочными инвесторами(я пока в крипте, но выйду как всегда вовремя), а ты обгадишься ещё больше и выйдешь в окно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ням написав:Интересно и как там, нужно сидеть на заправке пока не придет подтверждение?)
Не знаю. Товарищ скинул скрин, но он не оплачивал битками.
А вообще интересно кто оплачивал уже в точках обслуживания и общепита? Как система эта работает. Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...
Это реклама для тупорылых.Биток не для этих вещей, для того что ты пишешь типа лайта.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.