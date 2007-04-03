RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 871872873874875>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 253
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
6%
15
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
37%
94
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Власти Украины планируют обложить налогом доход от операций с криптовалютой

Государство запретит неконтролируемый оборот криптовалют.


Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины 11 января провел заседание, посвященное рынку криптовалют. На нем было принято решение, что государство больше не может позволить неконтролируемый оборот криптовалют на территории Украины.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Будет создана рабочая группа из представителей НБУ, Минфина, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС, Госспецсвязи. Она должна наработать нормативно-правовые предложения для регулирования вопроса криптовалют; определить регулирующий орган; порядок мониторинга транзакций и идентификации операций; порядок налогообложения дохода от операций с криптовалютой.

Кроме того, на заседании стало известно, что НБУ рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Кроме того, поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж и раскрытия информации о клиенте по обоснованному запросу.

Напомним, что в сегодня криптовалюты в Украине не разрешены, но и не запрещены - официального статуса в стране они не имеют. В совместном заявлении финрегуляторов, опубликованном в конце 2017 года, говорится, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом. При этом чиновники отметили, что продолжают следить за позицией регуляторов других стран и не отказываются от намерений взять рынок криптовалют под госконтроль.

Чиновники также предупредили, что любую операцию с цифровой валютой украинцы совершают на свой страх и риск.

https://lb.ua/economics/2018/01/11/3869 ... ozhit.html
Surfer
 
Повідомлень: 736
З нами з: 14.11.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 08:30

  horoshiy написав:Прогноз по Биткион Кэшу.
P.S. Кто торгует криптовалютой, велком в Телеграм канал https://t.me/rucryptotraders
Портфолио канала https://www.cryptocompare.com/portfolio ... ?id=276824. В Портфолио занесены все сигналы, которые были опубликованы на канале. Здесь вы можете в реальном времени смотреть, что сейчас находится в портфеле, что, когда и по каким ценам покупалось, продавалось.
Зображення

Спасибо. Интересный канал
Ням
 
Повідомлень: 55
З нами з: 29.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 08:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В Телеге вообще жизнь бьёт ключом.
killerbean
 
Повідомлень: 605
З нами з: 03.02.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

WOG уже за битки бензину наливает. Даже за неправославный BCH наливает

Зображення
killerbean
 
Повідомлень: 605
З нами з: 03.02.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:37

  killerbean написав:WOG уже за битки бензину наливает. Даже за неправославный BCH наливает

Зображення

Интересно и как там, нужно сидеть на заправке пока не придет подтверждение?)
Ням
 
Повідомлень: 55
З нами з: 29.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Ням написав:Интересно и как там, нужно сидеть на заправке пока не придет подтверждение?)

Не знаю. Товарищ скинул скрин, но он не оплачивал битками.
killerbean
 
Повідомлень: 605
З нами з: 03.02.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:57

  killerbean написав:
  Ням написав:Интересно и как там, нужно сидеть на заправке пока не придет подтверждение?)

Не знаю. Товарищ скинул скрин, но он не оплачивал битками.

А вообще интересно кто оплачивал уже в точках обслуживания и общепита?
Как система эта работает.
Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...
Ням
 
Повідомлень: 55
З нами з: 29.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:00

  killerbean написав:
  Ням написав:Интересно и как там, нужно сидеть на заправке пока не придет подтверждение?)

Не знаю. Товарищ скинул скрин, но он не оплачивал битками.

Ты обгадившийся пустобрёх, лишь бы пукнуть.начиная с того как ты обгадился прощёлкав своё счастье. придумав типа квартиру(а мог бы 7 квартир купить тогда уж. если посчитать)Тебе и остальным криптошизикам расскажу как можно прикрыть лавочку не отключая интернет, просто как попугала Корея позакрывать биржи.Позакрывать все торговые точки с криптой.Это произойдёт в том случае когда крипта станет угрозой для Центробанков, и лёгко и в течении дня и станем мы долгосрочными инвесторами(я пока в крипте, но выйду как всегда вовремя), а ты обгадишься ещё больше и выйдешь в окно :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13395
З нами з: 04.05.10
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:01

  Ням написав:
  killerbean написав:
  Ням написав:Интересно и как там, нужно сидеть на заправке пока не придет подтверждение?)

Не знаю. Товарищ скинул скрин, но он не оплачивал битками.

А вообще интересно кто оплачивал уже в точках обслуживания и общепита?
Как система эта работает.
Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...


Это реклама для тупорылых.Биток не для этих вещей, для того что ты пишешь типа лайта.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13395
З нами з: 04.05.10
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitl написав:Ты обгадившийся пустобрёх, лишь бы пукнуть.начиная с того как ты обгадился прощёлкав своё счастье. придумав типа квартиру(а мог бы 7 квартир купить тогда уж. если посчитать)


Этот олимпиадник порвался. Пришлите пожалуйста нового.
killerbean
 
Повідомлень: 605
З нами з: 03.02.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 871872873874875>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, холява і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 3903, 3904, 3905
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
39045 161339759
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2018 17:24
холява
Валютный рынок в мире 1 ... 598, 599, 600
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5995 1270261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2018 16:14
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32309
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1595)
13.01.2018 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.