Додано: Суб 13 січ, 2018 17:05

Ням написав: andriykulyk76 написав: Ням написав: Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее... Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...

Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло

Вот здесь тоже подводный камень в оплате. Комиссия. Сколько ставить комиссию за чашку кофе?) Вот здесь тоже подводный камень в оплате. Комиссия. Сколько ставить комиссию за чашку кофе?)

Да там не камень, там целые рифы подводные:- учесть волатильность курса, а то к моменту, когда продавец решить вывести выручку, в гривне ее может оказаться заметно меньше, чем была цена проданных товаров/услуг- комиссии за сам перевод, и чем меньше сумма, тем они больше в %%- комиссии за обмен на фиат- комиссии за обналичку/выводТак что при покупке за крипту товар/услуга скорее всего выйдет намного дороже, чем старым добрым классическим способом без выпендрежа.