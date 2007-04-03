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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 872873874875>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 253
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
6%
15
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
37%
94
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Ням написав:Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...

Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло :)
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
до 20% Кешбек на покупку в Aliexpress и др магазинах http://got.by/20uaax
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:54

Німеччина перетворюється в новий криптовалютний центр

Німці, історичні прихильники готівки, цікавляться біткоіном через його антиінфляційну природу і анонімність, а в Берліні живуть розробники провідних криптовалют, включаючи ефір, і інших блокчейн-проектів.
Якщо Китай заборонить майнерів, вони можуть з легкістю переїхати до Німеччини, де ціна на електрику падає завдяки переходу на поновлювані джерела енергії, пише Wall Street Journal.

За даними Deloitte, на платформі GitHub німецькі блокчейн-проекти займають четверте місце після Китаю, США і Великобританії (всього 1 307). Перші з них почали з'являтися ще в 2008 році, а місцеве криптовалютне співтовариство називає Берлін — центром блокчейн-розробок, повідомляє Хайтек.
https://minfin.com.ua/ua/2018/01/13/31846764/
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  jump написав:Якщо Китай заборонить майнерів, вони можуть з легкістю переїхати до Німеччини,

Вже уявляю собі поїзд Пекін-Берлін - 3 пасажирських люксових вагона і з десяток вантажних з айсіками :)
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
до 20% Кешбек на покупку в Aliexpress и др магазинах http://got.by/20uaax
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  jump написав:Німці, історичні прихильники готівки, цікавляться біткоіном через його антиінфляційну природу і анонімність, а в Берліні живуть розробники провідних криптовалют, включаючи ефір, і інших блокчейн-проектів.


Та чтож все тупят то так? В битке нет анонимности. Я вообще не понимаю почему это слово рядом со словом крипта ставят.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:40

  andriykulyk76 написав:
  Ням написав:Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...

Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло :)

Вот здесь тоже подводный камень в оплате. Комиссия. Сколько ставить комиссию за чашку кофе?)
Ням
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Ням написав:Вот здесь тоже подводный камень в оплате. Комиссия. Сколько ставить комиссию за чашку кофе?)

Поскольку кофе продают за биткойны ради пиара а не заработка, думаю точка согласится и на нулевую комиссию ;)
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
до 20% Кешбек на покупку в Aliexpress и др магазинах http://got.by/20uaax
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:05

  Ням написав:
  andriykulyk76 написав:
  Ням написав:Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...

Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло :)

Вот здесь тоже подводный камень в оплате. Комиссия. Сколько ставить комиссию за чашку кофе?)

Да там не камень, там целые рифы подводные:
- учесть волатильность курса, а то к моменту, когда продавец решить вывести выручку, в гривне ее может оказаться заметно меньше, чем была цена проданных товаров/услуг
- комиссии за сам перевод, и чем меньше сумма, тем они больше в %%
- комиссии за обмен на фиат
- комиссии за обналичку/вывод
Так что при покупке за крипту товар/услуга скорее всего выйдет намного дороже, чем старым добрым классическим способом без выпендрежа. :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:11

  killerbean написав:
  jump написав:Німці, історичні прихильники готівки, цікавляться біткоіном через його антиінфляційну природу і анонімність, а в Берліні живуть розробники провідних криптовалют, включаючи ефір, і інших блокчейн-проектів.


Та чтож все тупят то так? В битке нет анонимности. Я вообще не понимаю почему это слово рядом со словом крипта ставят.

В битке псевдо анонимность, это означает что если постараться то можно достигнуть анонимности
xwxw3
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  xwxw3 написав:В битке псевдо анонимность, это означает что если постараться то можно достигнуть анонимности

Примерно того же уровня анонимность дает обычный старый добрый кеш. :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:24

  Faceless написав:
  Ням написав:
  andriykulyk76 написав:Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло :)

Вот здесь тоже подводный камень в оплате. Комиссия. Сколько ставить комиссию за чашку кофе?)

Да там не камень, там целые рифы подводные:
- учесть волатильность курса, а то к моменту, когда продавец решить вывести выручку, в гривне ее может оказаться заметно меньше, чем была цена проданных товаров/услуг
- комиссии за сам перевод, и чем меньше сумма, тем они больше в %%
- комиссии за обмен на фиат
- комиссии за обналичку/вывод
Так что при покупке за крипту товар/услуга скорее всего выйдет намного дороже, чем старым добрым классическим способом без выпендрежа. :mrgreen:

Всему свое время. Технологи развиваются технологии внедряются, а если нет то биток вполне себе тянет на аналог золота, так как он еще более дефляционный чем оно, и комиссии на обмен золота еще больше, и в отличии от золота легко делить и передавать по проводам. Из всех крипт битокин более всего надежен из-за большой и опытной команды разрабов. Биткоин покупают на долгосрок, стоимость комиссий при таком росте оправдана. Те кто год назад вместо доллара купили биткоин, для сохранения накоплений, точно не пожалели
xwxw3
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