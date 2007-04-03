Ням написав:Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...
Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло
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Німці, історичні прихильники готівки, цікавляться біткоіном через його антиінфляційну природу і анонімність, а в Берліні живуть розробники провідних криптовалют, включаючи ефір, і інших блокчейн-проектів. Якщо Китай заборонить майнерів, вони можуть з легкістю переїхати до Німеччини, де ціна на електрику падає завдяки переходу на поновлювані джерела енергії, пише Wall Street Journal.
За даними Deloitte, на платформі GitHub німецькі блокчейн-проекти займають четверте місце після Китаю, США і Великобританії (всього 1 307). Перші з них почали з'являтися ще в 2008 році, а місцеве криптовалютне співтовариство називає Берлін — центром блокчейн-розробок, повідомляє Хайтек. https://minfin.com.ua/ua/2018/01/13/31846764/
jump написав:Німці, історичні прихильники готівки, цікавляться біткоіном через його антиінфляційну природу і анонімність, а в Берліні живуть розробники провідних криптовалют, включаючи ефір, і інших блокчейн-проектів.
Та чтож все тупят то так? В битке нет анонимности. Я вообще не понимаю почему это слово рядом со словом крипта ставят.
Ням написав:Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...
Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло
Вот здесь тоже подводный камень в оплате. Комиссия. Сколько ставить комиссию за чашку кофе?)
Ням написав:Я просто ждал неоднократно пару суток пока биткоин зачислиться с кошелька на биржу и обратно. Может с кошелька на кошелек быстрее...
Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло
Вот здесь тоже подводный камень в оплате. Комиссия. Сколько ставить комиссию за чашку кофе?)
Да там не камень, там целые рифы подводные: - учесть волатильность курса, а то к моменту, когда продавец решить вывести выручку, в гривне ее может оказаться заметно меньше, чем была цена проданных товаров/услуг - комиссии за сам перевод, и чем меньше сумма, тем они больше в %% - комиссии за обмен на фиат - комиссии за обналичку/вывод Так что при покупке за крипту товар/услуга скорее всего выйдет намного дороже, чем старым добрым классическим способом без выпендрежа.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
jump написав:Німці, історичні прихильники готівки, цікавляться біткоіном через його антиінфляційну природу і анонімність, а в Берліні живуть розробники провідних криптовалют, включаючи ефір, і інших блокчейн-проектів.
Та чтож все тупят то так? В битке нет анонимности. Я вообще не понимаю почему это слово рядом со словом крипта ставят.
В битке псевдо анонимность, это означает что если постараться то можно достигнуть анонимности
andriykulyk76 написав:Обычно с биржи платежи очень быстро доходит, они по хитрому отправляют пулом с приоритетной комиссией, с кошельков платежи доходят в зависимости от комиссионной щедрости плательщика. Пару месяцев назад отправлял BTC между свомим кошельками с комиссией близкой к нулю (точнее раз в 20 ниже рекомендованной блокчейном) - за 3е суток доползло
Вот здесь тоже подводный камень в оплате. Комиссия. Сколько ставить комиссию за чашку кофе?)
Да там не камень, там целые рифы подводные: - учесть волатильность курса, а то к моменту, когда продавец решить вывести выручку, в гривне ее может оказаться заметно меньше, чем была цена проданных товаров/услуг - комиссии за сам перевод, и чем меньше сумма, тем они больше в %% - комиссии за обмен на фиат - комиссии за обналичку/вывод Так что при покупке за крипту товар/услуга скорее всего выйдет намного дороже, чем старым добрым классическим способом без выпендрежа.
Всему свое время. Технологи развиваются технологии внедряются, а если нет то биток вполне себе тянет на аналог золота, так как он еще более дефляционный чем оно, и комиссии на обмен золота еще больше, и в отличии от золота легко делить и передавать по проводам. Из всех крипт битокин более всего надежен из-за большой и опытной команды разрабов. Биткоин покупают на долгосрок, стоимость комиссий при таком росте оправдана. Те кто год назад вместо доллара купили биткоин, для сохранения накоплений, точно не пожалели