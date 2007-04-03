Додано: Суб 13 січ, 2018 20:32

У партії заявляють, що створену віртуальну валюту вони порівну роздадуть всім громадянам Грузії, а ті, в свою чергу, на неї зможуть придбати майно, що перебуває у власності держави.



геноцвале геть подуріли?Колишні соратники Саакашвілі хочуть створити власну криптовалютуОпозиційна грузинська партія "Гірчі" заявила про намір створити свою криптовалюту і почати в країні приватизацію держмайна на базі технології блокчейн."Для "Гірчі" - це найважливіший проект за історію свого існування, оскільки таким чином ми одночасно вирішуємо кілька завдань: повертаємо присвоєні державою активи населенню і знешкоджуємо існуючі в руках держави важелі монетарної політики", - розповіли представники партії в інтерв'ю виданню On.ge .Приватизація за допомогою "блокчейна" передбачає створення платформи, альтернативної Публічному реєстру Грузії.Для того, що почати реалізацію нового проекту "Гірчі" проводить консультації з усіма зацікавленими сторонами і технічними фахівцями.Відзначається, що віртуальна валюта не є законним способом оплати в Грузії. Її діяльність не регулюється грузинським законодавством, і, відповідно, віртуальна валюта не регулюється Національним банком Грузії.