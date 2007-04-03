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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 873874875876

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 255
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
39
8. не покупал и не буду
37%
94
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 20:32

геноцвале геть подуріли? :shock: :lol:

Колишні соратники Саакашвілі хочуть створити власну криптовалюту
Опозиційна грузинська партія "Гірчі" заявила про намір створити свою криптовалюту і почати в країні приватизацію держмайна на базі технології блокчейн.
У партії заявляють, що створену віртуальну валюту вони порівну роздадуть всім громадянам Грузії, а ті, в свою чергу, на неї зможуть придбати майно, що перебуває у власності держави.

"Для "Гірчі" - це найважливіший проект за історію свого існування, оскільки таким чином ми одночасно вирішуємо кілька завдань: повертаємо присвоєні державою активи населенню і знешкоджуємо існуючі в руках держави важелі монетарної політики", - розповіли представники партії в інтерв'ю виданню On.ge .

Приватизація за допомогою "блокчейна" передбачає створення платформи, альтернативної Публічному реєстру Грузії.

Для того, що почати реалізацію нового проекту "Гірчі" проводить консультації з усіма зацікавленими сторонами і технічними фахівцями.

Відзначається, що віртуальна валюта не є законним способом оплати в Грузії. Її діяльність не регулюється грузинським законодавством, і, відповідно, віртуальна валюта не регулюється Національним банком Грузії.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

фух, поторговал на 30 минутках на поляниксе, в режиме ексченж
заработал аж 12_000 сатошей) неплохо как для начала
на бирже одни боты, надо бы и себе написать бо 4-5 пар на 30 мин графике очень напряжно
Востаннє редагувалось barabass в Суб 13 січ, 2018 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  barabass написав:фух, поторговал на 30 минутках на поляниксе, в режиме ексченж
заработал аж 12_000 сатошей) неплохо как для начала


С почином!
killerbean
 
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