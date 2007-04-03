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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:48
Faceless написав:
Тільки но зайшов, нема нічого подібного
Было. Суммы ориентировочно 1 000 биткоинов. Под 0,3884. Заем на 20 - 30 минут. Все вернули уже взад
Смысл сего действа не улавливаю
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Додано: Нед 14 січ, 2018 18:25
Гадаю, що відловлюючи такі події можна зрозуміти причинно наслідкові факти, які ще теж треба знайти
1000 бітків надто велика сума, щоб оперувати в кредит нею без вагомої цілі!
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