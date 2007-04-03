RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 874875876877

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 256
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
39
8. не покупал и не буду
37%
95
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:48

  Faceless написав:
  greenozon написав:на Поло двіж по лендінгу бітків

http://prntscr.com/i08n5b
:shock:

Тільки но зайшов, нема нічого подібного


Было. Суммы ориентировочно 1 000 биткоинов. Под 0,3884. Заем на 20 - 30 минут. Все вернули уже взад :) Смысл сего действа не улавливаю :(
THB
 
Повідомлень: 440
З нами з: 22.07.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:25

Гадаю, що відловлюючи такі події можна зрозуміти причинно наслідкові факти, які ще теж треба знайти :)
1000 бітків надто велика сума, щоб оперувати в кредит нею без вагомої цілі!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1502
З нами з: 01.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 20:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

За декабрь наличного доллара стало больше на $14 млрд

https://www.federalreserve.gov/releases ... tablet3tg1
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 21.09.12
Подякував: 299 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:35

ФРС,
Федеральна резервна система є приватним банком, що друкує долари, у якого США беруть гроші у борг під відсотки. Така ситуація суперечить Конституції США, де право друкувати гроші надано виключно Конгресу США.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%BC%D0%B0

класно пристроїлись, однако, біткоїн нервово курить в тамбурі

:mrgreen:
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1502
З нами з: 01.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 01:18

  Zebra написав:За декабрь наличного доллара стало больше на $14 млрд

https://www.federalreserve.gov/releases ... tablet3tg1

леон пиджеон клепает макулатуру, собирайте, он себе еще нарисует
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 03:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

greenozon написав:ФРС,
Федеральна резервна система є приватним банком, що друкує долари, у якого США беруть гроші у борг під відсотки. Така ситуація суперечить Конституції США, де право друкувати гроші надано виключно Конгресу США.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%BC%D0%B0

класно пристроїлись, однако, біткоїн нервово курить в тамбурі

:mrgreen:
Ви хоч дурниці не розповсюджуйте
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19211
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 4295 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 04:48

  THB написав:
  Faceless написав:
  greenozon написав:на Поло двіж по лендінгу бітків

http://prntscr.com/i08n5b
:shock:

Тільки но зайшов, нема нічого подібного


Было. Суммы ориентировочно 1 000 биткоинов. Под 0,3884. Заем на 20 - 30 минут. Все вернули уже взад :) Смысл сего действа не улавливаю :(

Игра на понижение.
andrein
 
Повідомлень: 149
З нами з: 21.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 874875876877
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 3914, 3915, 3916
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
39151 161377058
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 03:31
ЛАД
Валютный рынок в мире 1 ... 598, 599, 600
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5995 1270542
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2018 16:14
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14617)
15.01.2018 01:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.