Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:48
Faceless написав:
Тільки но зайшов, нема нічого подібного
Было. Суммы ориентировочно 1 000 биткоинов. Под 0,3884. Заем на 20 - 30 минут. Все вернули уже взад
Смысл сего действа не улавливаю
THB
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Додано: Нед 14 січ, 2018 18:25
Гадаю, що відловлюючи такі події можна зрозуміти причинно наслідкові факти, які ще теж треба знайти
1000 бітків надто велика сума, щоб оперувати в кредит нею без вагомої цілі!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Додано: Нед 14 січ, 2018 20:39
Zebra
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Додано: Нед 14 січ, 2018 21:35
ФРС,
Федеральна резервна система є приватним банком, що друкує долари, у якого США беруть гроші у борг під відсотки. Така ситуація суперечить Конституції США, де право друкувати гроші надано виключно Конгресу США.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%BC%D0%B0
класно пристроїлись, однако, біткоїн нервово курить в тамбурі
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Додано: Пон 15 січ, 2018 01:18
леон пиджеон клепает макулатуру, собирайте, он себе еще нарисует
barabass
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Додано: Пон 15 січ, 2018 03:27
greenozon написав:
ФРС,
Федеральна резервна система є приватним банком, що друкує долари, у якого США беруть гроші у борг під відсотки. Така ситуація суперечить Конституції США, де право друкувати гроші надано виключно Конгресу США.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%BC%D0%B0
класно пристроїлись, однако, біткоїн нервово курить в тамбурі
Ви хоч дурниці не розповсюджуйте
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Додано: Пон 15 січ, 2018 04:48
THB написав: Faceless написав:
Тільки но зайшов, нема нічого подібного
Было. Суммы ориентировочно 1 000 биткоинов. Под 0,3884. Заем на 20 - 30 минут. Все вернули уже взад
Смысл сего действа не улавливаю
Игра на понижение.
andrein
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