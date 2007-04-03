Zebra написав:[quote="4266948:barabass]красота какая, купил даш и рипл за биток[/quote] И в чем радость, в долларах ты потерял в любом случае, но криптоголовым что, одни фантики или другие - типа деньги[/quote] посмотрим в конце 2018 когда цена будет 50к[/quote] нолик лишний[/quote]
Хлопцы, каждый сам распоряжается своими деньгами. Завёл под покупку ещё денег Пока считаю, что можно, но осторожно.Ближайшие месяцы ещё можно заработать.Но не так как обгадившиеся тут шизокриптопряники.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Завёл под покупку ещё денег Пока считаю, что можно, но осторожно.Ближайшие месяцы ещё можно заработать.Но не так как обгадившиеся тут шизокриптопряники.
Вот это верный подход. Главное волатильность.
Минутка юмора.
За последние пять лет россияне стали на 80 процентов меньше употреблять спиртного. Об этом на Гайдаровском форуме в Санкт-Петербурге рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции. Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.
Zebra написав:[quote="4266948:barabass]красота какая, купил даш и рипл за биток[/quote] И в чем радость, в долларах ты потерял в любом случае, но криптоголовым что, одни фантики или другие - типа деньги[/quote] посмотрим в конце 2018 когда цена будет 50к[/quote] нолик лишний[/quote][/quote]
Хлопцы, каждый сам распоряжается своими деньгами. Завёл под покупку ещё денег Пока считаю, что можно, но осторожно.Ближайшие месяцы ещё можно заработать.Но не так как обгадившиеся тут шизокриптопряники.[/quote]
Кровавая коррекция будет после заявления саммита G20. Вот там то можно взять. А сейчас инвесторы видят затяжное падение.
Vitl написав:Завёл под покупку ещё денег Пока считаю, что можно, но осторожно.Ближайшие месяцы ещё можно заработать.
Шо брать будете? Кэш, Дэш, сам биток?
Эфир и лайт.Решил всё таки разбавить портфель.Мелкие монеты меня не интересуют. мне кажется что вместо иксов они уйдут в небытиё.Интересно только то, что имеет перспективу в практической плоскости.Когда пойдёт утряска рынка и фильтрация, то останутся и вырастут в цене только востребованные монеты, а не всякий хлам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
После всех дампов в первую очередь будут прокачивать биток, т.к. в него банально проще снова загнать аленей и спекулей.
Не совсем.Чтобы опять вытянуть биток, нужны архиусилия.Нужно пробить массу сопротивлений, для этого вбросить опять миллиарды.Из альтов в биток массовый переток уже маловероятен, прошли времена.Да и битку срочно нужно меняться, в том виде что сейчас он может потихоньку уйти со сцены.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.