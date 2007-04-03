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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 880881882883>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 259
1. до 500 долларов
15%
39
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
15%
40
8. не покупал и не буду
37%
96
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:29

  Zebra написав:[quote="4266948:barabass]красота какая, купил даш и рипл за биток[/quote]
И в чем радость, в долларах ты потерял в любом случае, но криптоголовым что, одни фантики или другие - типа деньги[/quote]
посмотрим в конце 2018
когда цена будет 50к[/quote]
нолик лишний[/quote]


Хлопцы, каждый сам распоряжается своими деньгами.
Завёл под покупку ещё денег 8) Пока считаю, что можно, но осторожно.Ближайшие месяцы ещё можно заработать.Но не так как обгадившиеся тут шизокриптопряники.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitl написав:Завёл под покупку ещё денег Пока считаю, что можно, но осторожно.Ближайшие месяцы ещё можно заработать.

Шо брать будете? Кэш, Дэш, сам биток? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:06

  Vitl написав:Завёл под покупку ещё денег 8) Пока считаю, что можно, но осторожно.Ближайшие месяцы ещё можно заработать.Но не так как обгадившиеся тут шизокриптопряники.


Вот это верный подход. Главное волатильность.

Минутка юмора.
За последние пять лет россияне стали на 80 процентов меньше употреблять спиртного. Об этом на Гайдаровском форуме в Санкт-Петербурге рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции.
Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

:lol: 8)
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:08

clientage

После всех дампов в первую очередь будут прокачивать биток, т.к. в него банально проще снова загнать аленей и спекулей.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:23

  Vitl написав:
  Zebra написав:[quote="4266948:barabass]красота какая, купил даш и рипл за биток[/quote]
И в чем радость, в долларах ты потерял в любом случае, но криптоголовым что, одни фантики или другие - типа деньги[/quote]
посмотрим в конце 2018
когда цена будет 50к[/quote]
нолик лишний[/quote][/quote]

Хлопцы, каждый сам распоряжается своими деньгами.
Завёл под покупку ещё денег 8) Пока считаю, что можно, но осторожно.Ближайшие месяцы ещё можно заработать.Но не так как обгадившиеся тут шизокриптопряники.[/quote]

Кровавая коррекция будет после заявления саммита G20.
Вот там то можно взять. А сейчас инвесторы видят затяжное падение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:55

  clientage написав:
  Vitl написав:Завёл под покупку ещё денег Пока считаю, что можно, но осторожно.Ближайшие месяцы ещё можно заработать.

Шо брать будете? Кэш, Дэш, сам биток? :wink:


Эфир и лайт.Решил всё таки разбавить портфель.Мелкие монеты меня не интересуют. мне кажется что вместо иксов они уйдут в небытиё.Интересно только то, что имеет перспективу в практической плоскости.Когда пойдёт утряска рынка и фильтрация, то останутся и вырастут в цене только востребованные монеты, а не всякий хлам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:57

  Zebra написав:Кровавая коррекция будет после заявления саммита G20.
Вот там то можно взять. А сейчас инвесторы видят затяжное падение.

Ты ж помнишь - рука на пульсе.Нужно смотреть на следование волнам и ОБЪЁМЫ :!: По ним будет виден разворот и без всякого Г20.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:02

  Андрей_В написав:clientage

После всех дампов в первую очередь будут прокачивать биток, т.к. в него банально проще снова загнать аленей и спекулей.


Не совсем.Чтобы опять вытянуть биток, нужны архиусилия.Нужно пробить массу сопротивлений, для этого вбросить опять миллиарды.Из альтов в биток массовый переток уже маловероятен, прошли времена.Да и битку срочно нужно меняться, в том виде что сейчас он может потихоньку уйти со сцены.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:06

  Vitl написав:Нужно смотреть на следование волнам и ОБЪЁМЫ :!:


Зображення

начало сильного роста объемов пометил вертикальной линией ))
раздули цену, распиарили биточки и раздали инвесторам ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:07

  Vitl написав:
  Zebra написав:Кровавая коррекция будет после заявления саммита G20.
Вот там то можно взять. А сейчас инвесторы видят затяжное падение.

Ты ж помнишь - рука на пульсе.Нужно смотреть на следование волнам и ОБЪЁМЫ :!: По ним будет виден разворот и без всякого Г20.

Волны можно как угодно накладывать, тут говорили, что отскок от $13300 приведет на $28800
(наверно имелася в виду 2021-ый год)
Zebra
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