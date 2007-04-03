efs_yuzko написав:По картинке ВТС на 10 000 хорошая поддержка. Плюс уже трясонули бычков не слабо! Так что на 15000-16000 как симпатичнее и логичнее смотрится. Коридор, что ли ???
Верняк. Быстрее в ломбард. К утрешнему росту можно успеть.
Какой то пук корейского чиновника и ваше "цифровое золото" потеряло в цене 25%, а некоторые "серебрянные" монеты все 40-50%%
И еще кто то тут призывал вкладываться в фантики?
Я представляю какое кровавое обнуление всей этой ***** будет после саммита G20 - в конце 2018 года сеть биткоин просто перестанет существовать.
Инвесторы "должны быть готовы потерять все свои деньги", вложенные в биткоины, заявил глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) Стивен Мейджор в интервью Bloomberg TV в Гонконге. " Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/96339 ЗЫ, Ждем набега стада АЯЖЕГОВОРИЛ
Востаннє редагувалось maza5 в Вів 16 січ, 2018 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Да они уже их потеряли, этих денег системе давно нет. Сейчас самые умные еще выводят то что могут вытянуть. А дураки сидят в фантиках.
Это понятно стало для тех кто умеет думать головой после всех их форков битка и т.п.. что не форк, то трубили, что выросла капитализация криптовалют.. Трейдер хоть слить сможет вовремя. А вот те счастливчики железа которые васики по 5кил, покупали когда им курс нарисовали 19К и радовались, что окупаемость 4 мес...
Востаннє редагувалось maza5 в Вів 16 січ, 2018 23:59, всього редагувалось 1 раз.