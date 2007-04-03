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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 882883884885886887>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 261
1. до 500 долларов
15%
39
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
16%
41
8. не покупал и не буду
37%
97
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

trololo написав:
  Первый написав:Зы. Нужно добавлять. Заложить бабкину квартиру и на всю суму в подешевевший биток. Верняк!:-)


че по 20 ну ладно па 16к не шортили? :)

Нет:-(
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

О какой точный прогноз тут я нашел. Пока очень хорошо сходится.

https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD ... u-analizu/
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:50

  maza5 написав:
  maza5 написав:Фьючерсный контракт - это не биткоин, т.е. покупая фьюч ты не можешь никуда вывести битки на холодное хранение или как-то ими расплатиться. Это просто спекулятивный инструмент
Зображення

+1 мес. и вот долгожданный 17.01.2018

Зображення

маркетмейкеры могут если захотят))
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

efs_yuzko написав:По картинке ВТС на 10 000 хорошая поддержка. Плюс уже трясонули бычков не слабо! Так что на 15000-16000 как симпатичнее и логичнее смотрится. Коридор, что ли ???

Верняк. Быстрее в ломбард. К утрешнему росту можно успеть.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:35

  Первый написав:
efs_yuzko написав:По картинке ВТС на 10 000 хорошая поддержка. Плюс уже трясонули бычков не слабо! Так что на 15000-16000 как симпатичнее и логичнее смотрится. Коридор, что ли ???

Верняк. Быстрее в ломбард. К утрешнему росту можно успеть.

Какой то пук корейского чиновника и ваше "цифровое золото" потеряло в цене 25%, а некоторые "серебрянные" монеты все 40-50%%

И еще кто то тут призывал вкладываться в фантики?

Я представляю какое кровавое обнуление всей этой ***** будет после саммита G20 - в конце 2018 года сеть биткоин просто перестанет существовать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

какое там обнуление, в минуса уйдем с выделением огромного кол-ва электричества
аккумулирующие электростанции не справятся с нагрузкой после чего последуют взрывы АЭС по всему миру
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:45

  Zebra написав:
  Первый написав:
efs_yuzko написав:По картинке ВТС на 10 000 хорошая поддержка. Плюс уже трясонули бычков не слабо! Так что на 15000-16000 как симпатичнее и логичнее смотрится. Коридор, что ли ???

Верняк. Быстрее в ломбард. К утрешнему росту можно успеть.

Какой то пук корейского чиновника и ваше "цифровое золото" потеряло в цене 25%, а некоторые "серебрянные" монеты все 40-50%%

И еще кто то тут призывал вкладываться в фантики?

Я представляю какое кровавое обнуление всей этой ***** будет после саммита G20 - в конце 2018 года сеть биткоин просто перестанет существовать.


Инвесторы "должны быть готовы потерять все свои деньги", вложенные в биткоины, заявил глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) Стивен Мейджор в интервью Bloomberg TV в Гонконге. "
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/96339
ЗЫ,
Ждем набега стада АЯЖЕГОВОРИЛ :D
Востаннє редагувалось maza5 в Вів 16 січ, 2018 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да они уже их потеряли, этих денег системе давно нет. Сейчас самые умные еще выводят то что могут вытянуть. А дураки сидят в фантиках.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:54

  Zebra написав:Да они уже их потеряли, этих денег системе давно нет. Сейчас самые умные еще выводят то что могут вытянуть. А дураки сидят в фантиках.

Это понятно стало для тех кто умеет думать головой после всех их форков битка и т.п.. что не форк, то трубили, что выросла капитализация криптовалют.. :lol:
Трейдер хоть слить сможет вовремя. А вот те счастливчики железа которые васики по 5кил, покупали когда им курс нарисовали 19К и радовались, что окупаемость 4 мес...
Востаннє редагувалось maza5 в Вів 16 січ, 2018 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:56

какое точное время экспирации фьючерсов?
pritartem
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