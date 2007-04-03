Нет:-(
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 січ, 2018 22:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Нет:-(
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 16 січ, 2018 22:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
О какой точный прогноз тут я нашел. Пока очень хорошо сходится.
Додано: Вів 16 січ, 2018 22:50
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Верняк. Быстрее в ломбард. К утрешнему росту можно успеть.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:35
Какой то пук корейского чиновника и ваше "цифровое золото" потеряло в цене 25%, а некоторые "серебрянные" монеты все 40-50%%
И еще кто то тут призывал вкладываться в фантики?
Я представляю какое кровавое обнуление всей этой ***** будет после саммита G20 - в конце 2018 года сеть биткоин просто перестанет существовать.
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
какое там обнуление, в минуса уйдем с выделением огромного кол-ва электричества
аккумулирующие электростанции не справятся с нагрузкой после чего последуют взрывы АЭС по всему миру
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:45
Инвесторы "должны быть готовы потерять все свои деньги", вложенные в биткоины, заявил глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) Стивен Мейджор в интервью Bloomberg TV в Гонконге. "
Подробнее:
ЗЫ,
Ждем набега стада АЯЖЕГОВОРИЛ
Востаннє редагувалось maza5 в Вів 16 січ, 2018 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да они уже их потеряли, этих денег системе давно нет. Сейчас самые умные еще выводят то что могут вытянуть. А дураки сидят в фантиках.
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:54
Это понятно стало для тех кто умеет думать головой после всех их форков битка и т.п.. что не форк, то трубили, что выросла капитализация криптовалют..
Трейдер хоть слить сможет вовремя. А вот те счастливчики железа которые васики по 5кил, покупали когда им курс нарисовали 19К и радовались, что окупаемость 4 мес...
Востаннє редагувалось maza5 в Вів 16 січ, 2018 23:59, всього редагувалось 1 раз.
реклама
|