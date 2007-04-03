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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:10
Узкоглазые хлопцы уже третий раз всех нахлобучили.
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andrein
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Додано: Сер 17 січ, 2018 00:10
barabass написав:
какое там обнуление, в минуса уйдем с выделением огромного кол-ва электричества
аккумулирующие электростанции не справятся с нагрузкой после чего последуют взрывы АЭС по всему миру
Рипл уже стоит меньше 1 доллара. Красавчик, удачно купил фантик
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Zebra
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Додано: Сер 17 січ, 2018 00:10
можно на отскок покупать имхо
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trololo
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Додано: Сер 17 січ, 2018 00:13
trololo написав:
можно на отскок покупать имхо
Отскока не будет, смотрите на корейскую биржу и все поймете, там биток уже 30% потерял, БЕЗ ОТСКОКОВ. Теряет тупо как тает лед. Корейцы выводят бабло с биржи и потянут на дно весь мир. Отскока от 10к не будет. Ночью нырнем на 8к
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Zebra
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Додано: Сер 17 січ, 2018 00:14
Zebra написав: trololo написав:
можно на отскок покупать имхо
Отскока не будет, смотрите на корейскую биржу и все поймете, там биток уже 30% потерял, БЕЗ ОТСКОКОВ. Теряет тупо как тает лед. Корейцы выводят бабло с биржи и потянут на дно весь мир. Отскока от 10к не будет. Ночью нырнем на 8к
посмотрим
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trololo
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Додано: Сер 17 січ, 2018 00:22
trololo написав: Zebra написав: trololo написав:
можно на отскок покупать имхо
Отскока не будет, смотрите на корейскую биржу и все поймете, там биток уже 30% потерял, БЕЗ ОТСКОКОВ. Теряет тупо как тает лед. Корейцы выводят бабло с биржи и потянут на дно весь мир. Отскока от 10к не будет. Ночью нырнем на 8к
посмотрим
В любом случае советую покупать только биткоин. Потеряете меньше всего. 98% остального крипто овна просто обнулятся. Через биткоин можно выйти из других монет, он торгуется со всеми шиткоинами как */БТС на том же Полониксе, поэтому падает в цене меньше всего. На него есть спрос чисто технический. Просто жалко мне вас хомячки за 12 часов потерять 30% это сильно. Крепчайте. Жизнь на этом не заканчивается.
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Zebra
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Додано: Сер 17 січ, 2018 00:24
В Корее биток уже -35%
Рипл - 55%
это просто какое то харакири
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Zebra
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Додано: Сер 17 січ, 2018 00:26
Zebra написав:
В любом случае советую покупать только биткоин. Потеряете меньше всего. 98% остального крипто овна просто обнулятся. Через биткоин можно выйти из других монет, он торгуется со всеми шиткоинами как */БТС на том же Полониксе, поэтому падает в цене меньше всего. На него есть спрос чисто технический. Просто жалко мне вас хомячки за 12 часов потерять 30% это сильно. Крепчайте. Жизнь на этом не заканчивается.
С биткоином тут как раз и не угадали.
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andrein
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Додано: Сер 17 січ, 2018 00:28
andrein написав: Zebra написав:
В любом случае советую покупать только биткоин. Потеряете меньше всего. 98% остального крипто овна просто обнулятся. Через биткоин можно выйти из других монет, он торгуется со всеми шиткоинами как */БТС на том же Полониксе, поэтому падает в цене меньше всего. На него есть спрос чисто технический. Просто жалко мне вас хомячки за 12 часов потерять 30% это сильно. Крепчайте. Жизнь на этом не заканчивается.
С биткоином тут как раз и не угадали.
Покажите распространенную монету которая падает меньше биткоина.
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Zebra
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Додано: Сер 17 січ, 2018 00:30
Zebra написав: andrein написав: Zebra написав:
В любом случае советую покупать только биткоин. Потеряете меньше всего. 98% остального крипто овна просто обнулятся. Через биткоин можно выйти из других монет, он торгуется со всеми шиткоинами как */БТС на том же Полониксе, поэтому падает в цене меньше всего. На него есть спрос чисто технический. Просто жалко мне вас хомячки за 12 часов потерять 30% это сильно. Крепчайте. Жизнь на этом не заканчивается.
С биткоином тут как раз и не угадали.
Покажите распространенную монету которая падает меньше биткоина.
Дело не в том что сейчас, а что будет.
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andrein
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