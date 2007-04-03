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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 883884885886887>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 261
1. до 500 долларов
15%
39
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
16%
41
8. не покупал и не буду
37%
97
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:10

Узкоглазые хлопцы уже третий раз всех нахлобучили. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:10

  barabass написав:какое там обнуление, в минуса уйдем с выделением огромного кол-ва электричества
аккумулирующие электростанции не справятся с нагрузкой после чего последуют взрывы АЭС по всему миру

Рипл уже стоит меньше 1 доллара. Красавчик, удачно купил фантик :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

можно на отскок покупать имхо
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:13

  trololo написав:можно на отскок покупать имхо

Отскока не будет, смотрите на корейскую биржу и все поймете, там биток уже 30% потерял, БЕЗ ОТСКОКОВ. Теряет тупо как тает лед. Корейцы выводят бабло с биржи и потянут на дно весь мир. Отскока от 10к не будет. Ночью нырнем на 8к
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:14

  Zebra написав:
  trololo написав:можно на отскок покупать имхо

Отскока не будет, смотрите на корейскую биржу и все поймете, там биток уже 30% потерял, БЕЗ ОТСКОКОВ. Теряет тупо как тает лед. Корейцы выводят бабло с биржи и потянут на дно весь мир. Отскока от 10к не будет. Ночью нырнем на 8к


посмотрим
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:22

  trololo написав:
  Zebra написав:
  trololo написав:можно на отскок покупать имхо

Отскока не будет, смотрите на корейскую биржу и все поймете, там биток уже 30% потерял, БЕЗ ОТСКОКОВ. Теряет тупо как тает лед. Корейцы выводят бабло с биржи и потянут на дно весь мир. Отскока от 10к не будет. Ночью нырнем на 8к


посмотрим

В любом случае советую покупать только биткоин. Потеряете меньше всего. 98% остального крипто овна просто обнулятся. Через биткоин можно выйти из других монет, он торгуется со всеми шиткоинами как */БТС на том же Полониксе, поэтому падает в цене меньше всего. На него есть спрос чисто технический. Просто жалко мне вас хомячки за 12 часов потерять 30% это сильно. Крепчайте. Жизнь на этом не заканчивается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В Корее биток уже -35%
Рипл - 55%

это просто какое то харакири
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:26

  Zebra написав:В любом случае советую покупать только биткоин. Потеряете меньше всего. 98% остального крипто овна просто обнулятся. Через биткоин можно выйти из других монет, он торгуется со всеми шиткоинами как */БТС на том же Полониксе, поэтому падает в цене меньше всего. На него есть спрос чисто технический. Просто жалко мне вас хомячки за 12 часов потерять 30% это сильно. Крепчайте. Жизнь на этом не заканчивается.

С биткоином тут как раз и не угадали.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:28

  andrein написав:
  Zebra написав:В любом случае советую покупать только биткоин. Потеряете меньше всего. 98% остального крипто овна просто обнулятся. Через биткоин можно выйти из других монет, он торгуется со всеми шиткоинами как */БТС на том же Полониксе, поэтому падает в цене меньше всего. На него есть спрос чисто технический. Просто жалко мне вас хомячки за 12 часов потерять 30% это сильно. Крепчайте. Жизнь на этом не заканчивается.

С биткоином тут как раз и не угадали.

Покажите распространенную монету которая падает меньше биткоина.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:30

  Zebra написав:
  andrein написав:
  Zebra написав:В любом случае советую покупать только биткоин. Потеряете меньше всего. 98% остального крипто овна просто обнулятся. Через биткоин можно выйти из других монет, он торгуется со всеми шиткоинами как */БТС на том же Полониксе, поэтому падает в цене меньше всего. На него есть спрос чисто технический. Просто жалко мне вас хомячки за 12 часов потерять 30% это сильно. Крепчайте. Жизнь на этом не заканчивается.

С биткоином тут как раз и не угадали.

Покажите распространенную монету которая падает меньше биткоина.

Дело не в том что сейчас, а что будет.
andrein
 
Повідомлень: 156
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