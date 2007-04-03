Додано: Сер 17 січ, 2018 00:33

Вот сегодня текстик рерайтил..."Многие эксперты уверены, что с появлением полноценных квантовых компьютеров эра криптовалют и блокчейна подойдёт к своему логическому концу — системы криптографии, на которых основаны криптовалюты, будут моментально взломаны, а сами криптовалюты обесценятся, ведь первое, что сделает владелец квантового компьютера, — намайнит оставшиеся Биткоины, Эфиры и другие популярные «монеты». Именно так считает Алекс Бит, канадский физик, предсказавший безрадостное криптовалютное будущее в квантовой эре.Физик скептически относится к безопасности блокчейна и не питает иллюзий относительно Биткоинов — их он расценивает лишь как индикатор готовности полноценного квантового компьютера.«Когда он будет создан, мы обязательно об этом узнаем — рынок криптовалют обвалится, а оставшиеся монетки достанутся владельцу квантового компьютера. Пока этого не произошло, можно быть уверенным в том, что квантового компьютера не существует», — говорит Бит.Алекс Бит уверен, что его создание — вопрос совсем недалёкого будущего. Да, самый современный суперкомпьютер работает на мощности в 51 кубит, но несколько лет назад не было и этого — тогда компьютеры не выдавали и десяти, а сейчас, когда в разработку включились IBM, Microsoft, Google и другие, прирост мощностей суперкомпьютеров будет идти семимильными шагами.Эксперты подсчитали, что для взлома Биткоина потребуется суперкомпьютер мощностью в 10 тысяч кубит. Так что ждать осталось не так уж и долго. Может, лет десять, а то и меньше."