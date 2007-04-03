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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Еееее дно в 10К пробито. Летит все ниже и ниже. Сейчас начнется паническое сбрасывание "цифрового золота" - пока окончательно не проржавело ?!
Востаннє редагувалось Surfer в Сер 17 січ, 2018 00:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:33
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вот сегодня текстик рерайтил...
"Многие эксперты уверены, что с появлением полноценных квантовых компьютеров эра криптовалют и блокчейна подойдёт к своему логическому концу — системы криптографии, на которых основаны криптовалюты, будут моментально взломаны, а сами криптовалюты обесценятся, ведь первое, что сделает владелец квантового компьютера, — намайнит оставшиеся Биткоины, Эфиры и другие популярные «монеты». Именно так считает Алекс Бит, канадский физик, предсказавший безрадостное криптовалютное будущее в квантовой эре.
Физик скептически относится к безопасности блокчейна и не питает иллюзий относительно Биткоинов — их он расценивает лишь как индикатор готовности полноценного квантового компьютера.
«Когда он будет создан, мы обязательно об этом узнаем — рынок криптовалют обвалится, а оставшиеся монетки достанутся владельцу квантового компьютера. Пока этого не произошло, можно быть уверенным в том, что квантового компьютера не существует», — говорит Бит.
Алекс Бит уверен, что его создание — вопрос совсем недалёкого будущего. Да, самый современный суперкомпьютер работает на мощности в 51 кубит, но несколько лет назад не было и этого — тогда компьютеры не выдавали и десяти, а сейчас, когда в разработку включились IBM, Microsoft, Google и другие, прирост мощностей суперкомпьютеров будет идти семимильными шагами.
Эксперты подсчитали, что для взлома Биткоина потребуется суперкомпьютер мощностью в 10 тысяч кубит. Так что ждать осталось не так уж и долго. Может, лет десять, а то и меньше."
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:36
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:42
тренд на обнуление
на пуке кореского чиновника вся крипта потеряла 35 процентов капитализации за 12 часов
Большая двадцатка порвет к чертям весь ваш блокчейн
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:46
Не надо так категорично. За криптой стоит целая высокотехнологичная индустрия и мегазаводы с десятками тысяч рабочих. Асики должны раскупаться !
Просто на данный момент их уже раскупили.
Востаннє редагувалось andrein в Сер 17 січ, 2018 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:52
Должны раскупаться гособлигации и расти государственные долги. Поэтому крипта как альтенатива - будет запрещена, что и делается. На саммите G20 лидеры лишь будут решать, насколько жесткими методами.
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:59
Хотели бы - давно решили этот вопрос. Но зачем, крипта им не мешает, да и они хорошо понимают , что это просто разводка.
В крипту текут в основном криминальные и лишние деньги, так почему бы их время от времени и не обнулять.
Додано: Сер 17 січ, 2018 01:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
11.5-12к по битмексу, можно опять шортить
Додано: Сер 17 січ, 2018 01:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Уже отскок или ещё не считается?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
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