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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 884885886887

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 261
1. до 500 долларов
15%
39
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
16%
41
8. не покупал и не буду
37%
97
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 02:53

  kwon написав:Вот сегодня текстик рерайтил...

"Многие эксперты уверены, что с появлением полноценных квантовых компьютеров эра криптовалют и блокчейна подойдёт к своему логическому концу — системы криптографии, на которых основаны криптовалюты, будут моментально взломаны, а сами криптовалюты обесценятся, ведь первое, что сделает владелец квантового компьютера, — намайнит оставшиеся Биткоины, Эфиры и другие популярные «монеты». Именно так считает Алекс Бит, канадский физик, предсказавший безрадостное криптовалютное будущее в квантовой эре.
Физик скептически относится к безопасности блокчейна и не питает иллюзий относительно Биткоинов — их он расценивает лишь как индикатор готовности полноценного квантового компьютера.
«Когда он будет создан, мы обязательно об этом узнаем — рынок криптовалют обвалится, а оставшиеся монетки достанутся владельцу квантового компьютера. Пока этого не произошло, можно быть уверенным в том, что квантового компьютера не существует», — говорит Бит.
Алекс Бит уверен, что его создание — вопрос совсем недалёкого будущего. Да, самый современный суперкомпьютер работает на мощности в 51 кубит, но несколько лет назад не было и этого — тогда компьютеры не выдавали и десяти, а сейчас, когда в разработку включились IBM, Microsoft, Google и другие, прирост мощностей суперкомпьютеров будет идти семимильными шагами.
Эксперты подсчитали, что для взлома Биткоина потребуется суперкомпьютер мощностью в 10 тысяч кубит. Так что ждать осталось не так уж и долго. Может, лет десять, а то и меньше."
https://hi-news.ru/technology/fizik-bit ... tkoin.html



Ученый в данном случае ошибся.
Квантовый алгоритм Шора позволяет решать математические задачи факторизации (используется в RSA) и дискретного логарифмирования (используется в DSA)
за время, соизмеримое с временем составления данной задачи.

вкратце, суть на простом примере.
у вас есть список всех пятизначных простых чисел (их порядка 10 тыс) и калькулятор.
вы выбираете два случайных числа и перемножаете. это произведение однозначно определяет эти два числа и только их, других множителей быть не может, т.к. числа простые (изначально делятся только на себя и на единицу).

представьте что у вас есть задача - имея произведение, но не зная эти два числа, найти их. суть в том, что вам придется делать кучу шагов, сужать зоны поиска, использовать перебор из кучи чисел, короче вы затратите на это огромное количество времени.

на этом построено асимметричное шифрование, только там чуть другой принцип и другой порядок цифр, т.е. на то, чтобы зашифровать, затрачивается доли секунды или пара секунд, а на расшифровку, не имея закрытого ключа, уйдут десятки, тысячи и миллионы лет (в зависимости от длины ключа в битах).

Биткоин основан на хэш-функции SHA256, это совсем другое, и квантовый компьютер здесь ничем не поможет.

Однако учитывая распространенность асимметричного шифрования во всех сферах электронной жизни, если появится действенный метод быстрой расшифровки, цифровую эру ждут проблемы куда более серьезные, чем взлом биткоинов ))
galex
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 03:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Основная опасность квантового компьютера для блокчейна состоит не в угрозе примитивной дешифрации ключей, а в перехвате "контрольного пакета" транзакций - так называемой атаки 51% , результатом которой может стать установление собственного конроля пусть и кратковременного над сетью, последующей манипуляцией над данными в свою пользу. Хотя чисто теоретически с ростом майнинг пулов разрыв в мощностях между "большими" и "маленькими" может достичь такой критической разницы что позволит производить атаки 51% и без квантовых вычислений.
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