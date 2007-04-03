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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 891892893894

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 262
1. до 500 долларов
15%
39
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
16%
42
8. не покупал и не буду
37%
97
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

barabass написав:
  Первый написав:Можете прикупиться. Куна 8 464,22



нет там такой цены, везде выше 10ки
то объем сделки в грн

Ага

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Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:25

  Zebra написав:
  flyman написав:
  zsasha111 написав:А ведь совсем недавно, при курсе 13 все ходили мрачные и ныли в форуме. А сейчас - верни курс 13 и те нытики, которые ещё на прошлой неделе были недовольны станут самыми счастливыми людми :)

мене курсефіра цікавить, біток для .... самі знаєте кого

Эфір впав вже на 500 баксів, або 60% власної капіталізації за 2 дні.
Це не валюта, а лайно якесь :lol:


Согласен!
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:25

flyman
мене курсефіра цікавить

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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:50

  Первый написав:Ага

цена 310_000 грн это выше 10к
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:51

  barabass написав:
  Первый написав:Ага

цена 310_000 грн это выше 10к

По такой цене ликвидность нулячая. Отнимайте 20% смело, чтоб слить хоть 1 биткоин.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:56

  greenozon написав:є чітка позиція для заходу великих гравців + спрацювали перші фючери

а "великі гравці" хоть знают, что позиция "чітка" и они заходят?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я конечно сочувствую тем, кто вне игры.Им сейчас самое время подипать криптошизиков.А по делу, для заработка, то начался хороший момент набора позиций.Через пару недель-месяц этот момент будет вспоминаться как сон.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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