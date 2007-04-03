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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:24
barabass написав: Первый написав:
Можете прикупиться. Куна 8 464,22
нет там такой цены, везде выше 10ки
то объем сделки в грн
Ага
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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:25
Zebra написав: flyman написав: zsasha111 написав:
А ведь совсем недавно, при курсе 13 все ходили мрачные и ныли в форуме. А сейчас - верни курс 13 и те нытики, которые ещё на прошлой неделе были недовольны станут самыми счастливыми людми
мене курсефіра цікавить, біток для .... самі знаєте кого
Эфір впав вже на 500 баксів, або 60% власної капіталізації за 2 дні.
Це не валюта, а лайно якесь
Согласен!
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:50
Первый написав:
Ага
цена 310_000 грн это выше 10к
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barabass
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:51
barabass написав: Первый написав:
Ага
цена 310_000 грн это выше 10к
По такой цене ликвидность нулячая. Отнимайте 20% смело, чтоб слить хоть 1 биткоин.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:56
greenozon написав:
є чітка позиція для заходу великих гравців + спрацювали перші фючери
а "великі гравці" хоть знают, что позиция "чітка" и они заходят?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Сер 17 січ, 2018 18:02
Я конечно сочувствую тем, кто вне игры.Им сейчас самое время подипать криптошизиков.А по делу, для заработка, то начался хороший момент набора позиций.Через пару недель-месяц этот момент будет вспоминаться как сон.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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