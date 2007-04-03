RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 893894895896

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 263
1. до 500 долларов
15%
39
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
16
7. только планирую купить
16%
42
8. не покупал и не буду
37%
98
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезера стало еще больше утром на 100 млн и вечером вот еще 100 млн.
Говорят, что Тезер не только генерируется фиатом, но и за биткоины. Фирма выкупает биткоины, взамен выпускает тезер на эквивалентную сумму.
Тогда это просто финансовый пузырь. Не подкрепленный фиатом USDT торгуется на большинстве центральных бирж. Грядет обнуление.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 21.09.12
Подякував: 302 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:03

  Zebra написав:Тезера стало еще больше утром на 100 млн и вечером вот еще 100 млн.
Говорят, что Тезер не только генерируется фиатом, но и за биткоины. Фирма выкупает биткоины, взамен выпускает тезер на эквивалентную сумму.
Тогда это просто финансовый пузырь. Не подкрепленный фиатом USDT торгуется на большинстве центральных бирж. Грядет обнуление.


ты ж недавно молился на тезер. а теперь оказывается это шляпа
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1333 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 01:16

  trololo написав:
  Zebra написав:Тогда это просто финансовый пузырь. Не подкрепленный фиатом USDT торгуется на большинстве центральных бирж. Грядет обнуление.

ты ж недавно молился на тезер. а теперь оказывается это шляпа


Все течет, все меняется. Летом на гривнедепо молился, мол нет валюты выгоднее гривни :) Потом - банковская система отстой, настоящие пацаны деньги на криптобиржах в долг дают :) А недавно вот деньги с криптобирж забрал...
Мужик хозяин своего слова. Захотел - дал, захотел - назад забрал :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 19.02.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 01:47

объёмы

Сегодня с 9 утра и до сейчас BTC/USD показывает стабильно высокие объёмы торгов как никогда.
Подскажите, на что это указывает?

Для меня объёмы пока самая малоизученная область спекулирования.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
Повідомлень: 534
З нами з: 16.10.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 03:38

  ALEF написав:Сегодня с 9 утра и до сейчас BTC/USD показывает стабильно высокие объёмы торгов как никогда.
Подскажите, на что это указывает?

Для меня объёмы пока самая малоизученная область спекулирования.

режут свиней)
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 435
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 04:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

пристегните ремни - взлетаем)
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 435
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 893894895896
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kuzment і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 3943, 3944, 3945
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
39444 161502338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 01:43
198Le
Валютный рынок в мире 1 ... 599, 600, 601
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6001 1271876
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 17:26
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32479
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1639)
18.01.2018 06:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.