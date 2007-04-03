Додано: Чет 18 січ, 2018 01:47

Сегодня с 9 утра и до сейчас BTC/USD показывает стабильно высокие объёмы торгов как никогда.

Подскажите, на что это указывает?



Для меня объёмы пока самая малоизученная область спекулирования.