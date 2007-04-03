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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 січ, 2018 22:03
Тезера стало еще больше утром на 100 млн и вечером вот еще 100 млн.
Говорят, что Тезер не только генерируется фиатом, но и за биткоины. Фирма выкупает биткоины, взамен выпускает тезер на эквивалентную сумму.
Тогда это просто финансовый пузырь. Не подкрепленный фиатом USDT торгуется на большинстве центральных бирж. Грядет обнуление.
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Zebra
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:03
Zebra написав:
Тезера стало еще больше утром на 100 млн и вечером вот еще 100 млн.
Говорят, что Тезер не только генерируется фиатом, но и за биткоины. Фирма выкупает биткоины, взамен выпускает тезер на эквивалентную сумму.
Тогда это просто финансовый пузырь. Не подкрепленный фиатом USDT торгуется на большинстве центральных бирж. Грядет обнуление.
ты ж недавно молился на тезер. а теперь оказывается это шляпа
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trololo
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Додано: Чет 18 січ, 2018 01:16
trololo написав: Zebra написав:
Тогда это просто финансовый пузырь. Не подкрепленный фиатом USDT торгуется на большинстве центральных бирж. Грядет обнуление.
ты ж недавно молился на тезер. а теперь оказывается это шляпа
Все течет, все меняется. Летом на гривнедепо молился, мол нет валюты выгоднее гривни
Потом - банковская система отстой, настоящие пацаны деньги на криптобиржах в долг дают
А недавно вот деньги с криптобирж забрал...
Мужик хозяин своего слова. Захотел - дал, захотел - назад забрал
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 18 січ, 2018 01:47
Сегодня с 9 утра и до сейчас BTC/USD показывает стабильно высокие объёмы торгов как никогда.
Подскажите, на что это указывает?
Для меня объёмы пока самая малоизученная область спекулирования.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
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ALEF
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Додано: Чет 18 січ, 2018 03:38
ALEF написав:
Сегодня с 9 утра и до сейчас BTC/USD показывает стабильно высокие объёмы торгов как никогда.
Подскажите, на что это указывает?
Для меня объёмы пока самая малоизученная область спекулирования.
режут свиней)
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barabass
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Додано: Чет 18 січ, 2018 04:18
пристегните ремни - взлетаем)
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barabass
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