ukrsateks написав:ну да как дети, а вы не дети надеясь на "пристегните ремни" без четкого понимания кто оплатил топливо для взлета? Вот кто оплатил прошлый полет - уже видно. предполагаю, что 600 млрд капитализации криптовалюты -это фикция а 200 млрд, которые вывели - это реальные деньги, за которые пассажиры волосы кое где рвут сейчас...ВСЕ ИМХО
как то так, вивели 200 лярдів, крипта просіла на третину, виведуть ще третину (тобто 133 лярда), крипта ще раз ужметься на треть. Я думаю збіжні ряди пан може обчислити, і вказати якому числу в ярдах рівна "фікція"?
Ніхто 200 лярдів не виводив. І взагалі, немає такого поняття як введення/виведення. Якщо хтось продав крипти на суму х$, то хтось її купив на цю ж суму х$! А капіталізація впала по очевидній причині - ціна крипт просіла. Аналогічно ніхто не вводив в систему 600 лярдів. Просто раніш біток коштував пару центів, а зараз $10К. Ось і з'явилось 600 лярдів, фактично з повітря. Але це ж не лярди доларів "з'явились", а лярди віртуальної крипти.
а як щодо лекції про те, "як малюються на трилярди Франклінів", навіть не на папері, а просто появляються в БД, із нічого?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Как и предполагалось - лидер в криптоинвестициях - раша. Отчет по коррупционным делам раши должны опубликовать 29 января , полагаю "отскоки" трепыхания загибающейся пирамиды связаны с этим - успеть спрятать бабло от санкций. Будет прикольно если их бабки в крипте и похоронят, тогда станет совсем ясно что сатоши накамото - просто собирательный образ спецслужб создавших крипту для борьбы с теневыми капиталами.
flyman написав:а як щодо лекції про те, "як малюються на трилярди Франклінів", навіть не на папері, а просто появляються в БД, із нічого?
А яка різниця, на папері чи в базі? Долари то малюються, але треба розуміти, що якщо впаде долар => впаде добробут американців => впаде влада(уряд, президент і т.д.) США. З бітком інша ситуація. Впаде біток => лохи попали(нічого страшного).
Зачем ругать деньги? Они сыграли свою роль в истории человечества, а теперь их время подходит к концу. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить» Не будем ему мешать.
Сегодня он все еще рядится в пышные одежды от Федеральной Резервной Системы США, Центробанков и Правительств мировых держав, которым мы за неимением альтернативы продолжаем верить. Но в мире постепенно зреет понимание того, что король голый.
С тех пор, как в 1971 году президент США Никсон лишил доллар его золотого обеспечения, все деньги в мире превратились в средство законного ограбления людей. Предметом грабежа стало время, - данный каждому человеку равный и невосполнимый ресурс, а способом грабежа – бесконтрольное производство бумажных денег. Чем больше новых денег, тем дешевле рабочее время и тем больше его приходится отдавать для поддержания прежнего уровня жизни.
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