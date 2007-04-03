Додано: Чет 18 січ, 2018 19:21

...

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.





Зачем ругать деньги? Они сыграли свою роль в истории человечества, а теперь их время подходит к концу. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить» Не будем ему мешать.





Сегодня он все еще рядится в пышные одежды от Федеральной Резервной Системы США, Центробанков и Правительств мировых держав, которым мы за неимением альтернативы продолжаем верить. Но в мире постепенно зреет понимание того, что король голый.



С тех пор, как в 1971 году президент США Никсон лишил доллар его золотого обеспечения, все деньги в мире превратились в средство законного ограбления людей. Предметом грабежа стало время, - данный каждому человеку равный и невосполнимый ресурс, а способом грабежа – бесконтрольное производство бумажных денег. Чем больше новых денег, тем дешевле рабочее время и тем больше его приходится отдавать для поддержания прежнего уровня жизни.

Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!

https://upcoin.com/?ID=150f400b