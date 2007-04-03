Додано: Чет 18 січ, 2018 23:42

Вывел все под ноль с битфинекса и продал на куне, пока цена на 20% выше мировых бирж. Всем спасибо кто туда гривну завелНа этом мое общение с криптой заканчивается до лучших времен. Никак не могу выбрать себе хату в Киеве, столько предложений, одно лучше другого и не дорого (по сравнению с 2007 и 2013 когда покупал предыдущие квартиры), во времена насталиСоветую всем продавать свое монетки пока за них еще столько денег дают. Вкладывайте в себя, в бизнес, недвижимость, обновите автомобиль (лично я пересяду на Prado). Импульса вверх больше нет. Крипта постепенно обнуляется.