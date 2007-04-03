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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 901902903904>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 267
1. до 500 долларов
15%
39
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
33
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
17
7. только планирую купить
16%
42
8. не покупал и не буду
37%
100
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Вы или не понимаете или прикидываетесь. Цена крипты управляется вбросами и новостями. Достаточно G20 принять заявление в котором крипту упомянуть одним единственным словом вместе с "регуляция" или "налоги" и такой армагедон накроет биржи по цепочке, что все ваши инвестиции за один день сделают дроби, а многие монеты вообще рухнут на порядки.

Тобто, якщо величина профіту зменшиться на 10-20% за рахунок податків, то все рухне? Якась дивна думка, м'яко кажучи...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:59

  lapay написав:
  Zebra написав:Вы или не понимаете или прикидываетесь. Цена крипты управляется вбросами и новостями. Достаточно G20 принять заявление в котором крипту упомянуть одним единственным словом вместе с "регуляция" или "налоги" и такой армагедон накроет биржи по цепочке, что все ваши инвестиции за один день сделают дроби, а многие монеты вообще рухнут на порядки.

Тобто, якщо величина профіту зменшиться на 10-20% за рахунок податків, то все рухне? Якась дивна думка, м'яко кажучи...

Каких податкив? Цена двигается на НОВОСТЯХ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Цена двигается на НОВОСТЯХ.

Правильно. Чого керманичі катать діжку на крипту? Бо незаконно, нелегально і т.д. Тільки запустили фючерс - піскочили, тільки заборонили майнінг в Китаї - впала. Коли крипту узаконять, заженуть в правові рамки, то вона стане цікавою для великих інвесторів, почне торгуватись на фондових ринках, а не на лівих біржах, і її ціна підскочить в кілька разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

харош уже рассказывать анекдоты про зануление
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:28

  lapay написав:
  Zebra написав:Цена двигается на НОВОСТЯХ.

Правильно. Чого керманичі катать діжку на крипту? Бо незаконно, нелегально і т.д. Тільки запустили фючерс - піскочили, тільки заборонили майнінг в Китаї - впала. Коли крипту узаконять, заженуть в правові рамки, то вона стане цікавою для великих інвесторів, почне торгуватись на фондових ринках, а не на лівих біржах, і її ціна підскочить в кілька разів.

Зарегулированная крипта не станет для инвесторов интересной. Пройдет хайп и все сдуется в ноль, как доткомы.
Крипта не генерирует экономическую прибыль, она поедает ежесекундно деньги - на электричество, оборудование, комиссии бирж, банков, инфляция новых монет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Зарегулированная крипта не станет для инвесторов интересной. Пройдет хайп и все сдуется в ноль, как доткомы

Навпаки. Багато фондів і навіть банків давно б вклали гроші в крипту, але не можуть, бо нелегально.
  Zebra написав:Крипта не генерирует экономическую прибыль,

Як і банки. При нульових, чи навіть від'ємних відсотках на депозити, функція банків - зберігання і перекази фіата. Те саме робить і крипта, навіть часто краще, ніж банки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:41

  Zebra написав:
  lapay написав:
  Zebra написав:Цена двигается на НОВОСТЯХ.

Правильно. Чого керманичі катать діжку на крипту? Бо незаконно, нелегально і т.д. Тільки запустили фючерс - піскочили, тільки заборонили майнінг в Китаї - впала. Коли крипту узаконять, заженуть в правові рамки, то вона стане цікавою для великих інвесторів, почне торгуватись на фондових ринках, а не на лівих біржах, і її ціна підскочить в кілька разів.

Зарегулированная крипта не станет для инвесторов интересной. Пройдет хайп и все сдуется в ноль, как доткомы.
Крипта не генерирует экономическую прибыль, она поедает ежесекундно деньги - на электричество, оборудование, комиссии бирж, банков, инфляция новых монет.

Она дает людям работу, майнерам, производителям оборудования, инвесторам, трейдерам, владельцам бирж и обменников. Странно рассуждаете, все равно что сказать что постройка дорог поедает деньги на их укладку, потому дороги не нужны, они не генерируют прибыли. Криптовалюты это экономическая инфраструктура, которая убирает экономические преграды между людьми, которые воздвигают власть имущие и монополисты на этом рынке. Людям во всем мире будет легче и лучше жить благодаря криптовалютам.
Востаннє редагувалось xwxw3 в Чет 18 січ, 2018 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:42

Вывел все под ноль с битфинекса и продал на куне, пока цена на 20% выше мировых бирж. Всем спасибо кто туда гривну завел :mrgreen: На этом мое общение с криптой заканчивается до лучших времен. Никак не могу выбрать себе хату в Киеве, столько предложений, одно лучше другого и не дорого (по сравнению с 2007 и 2013 когда покупал предыдущие квартиры), во времена настали :lol:

Зображення

Советую всем продавать свое монетки пока за них еще столько денег дают. Вкладывайте в себя, в бизнес, недвижимость, обновите автомобиль (лично я пересяду на Prado). Импульса вверх больше нет. Крипта постепенно обнуляется.

Зображення
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 18 січ, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:47

  Zebra написав:Вывел все под ноль с битфинекса и продал на куне, пока цена на 20% выше мировых бирж. Всем спасибо. На этом мое общение с криптой заканчивается до лучших времен. Никак не могу выбрать себе хату в Киеве, столько предложений, одно лучше другого и не дорого (по сравнению с 2007 и 2013 когда покупал предыдущие квартиры), во времена настали :lol:

Советую всем продавать свое монетки пока за них еще столько денег дают. Вкладывайте в себя, в бизнес, недвижимость, обновите автомобиль (лично я пересяду на Prado). Импульса вверх больше нет. Крипта постепенно обнуляется.

Зображення


Импульса для нетерпеливых нет, вы решили что деньги с неба падать должны? Вы даже если в банк положите минимум через год какие то копейки получите.. Хотите быстро что то получить идите на завод работать.

График этот все время транслируете, с того времени цена уже мегарекорды побила, и бьет регулярно., вводите в заблуждение мягко говоря.
xwxw3
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:51

  xwxw3 написав:https://btc-trade.com.ua
Лайткоины дороже на 30$ Знайте кто не знал, удобно выходить в лайтах с зарубежных бирж.


И сколько бы лайткойнов я там продал? 1 или 2 шт.
За что ценю биток - за высокую ликвидность. 0.69 битка ушли по цене 404000 грн ($14 027), откупал на битфинексе по $11 425.

Импульса для нетерпеливых нет, вы решили что деньги с неба падать должны? Вы даже если в банк положите минимум через год какие то копейки получите.. Хотите быстро что то получить идите на завод работать.

Грамотно выстроенный бизнес в Украине дает 200-400% годовых.
Zebra
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