Zebra написав:Вы или не понимаете или прикидываетесь. Цена крипты управляется вбросами и новостями. Достаточно G20 принять заявление в котором крипту упомянуть одним единственным словом вместе с "регуляция" или "налоги" и такой армагедон накроет биржи по цепочке, что все ваши инвестиции за один день сделают дроби, а многие монеты вообще рухнут на порядки.
Тобто, якщо величина профіту зменшиться на 10-20% за рахунок податків, то все рухне? Якась дивна думка, м'яко кажучи...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Zebra написав:Вы или не понимаете или прикидываетесь. Цена крипты управляется вбросами и новостями. Достаточно G20 принять заявление в котором крипту упомянуть одним единственным словом вместе с "регуляция" или "налоги" и такой армагедон накроет биржи по цепочке, что все ваши инвестиции за один день сделают дроби, а многие монеты вообще рухнут на порядки.
Тобто, якщо величина профіту зменшиться на 10-20% за рахунок податків, то все рухне? Якась дивна думка, м'яко кажучи...
Правильно. Чого керманичі катать діжку на крипту? Бо незаконно, нелегально і т.д. Тільки запустили фючерс - піскочили, тільки заборонили майнінг в Китаї - впала. Коли крипту узаконять, заженуть в правові рамки, то вона стане цікавою для великих інвесторів, почне торгуватись на фондових ринках, а не на лівих біржах, і її ціна підскочить в кілька разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Правильно. Чого керманичі катать діжку на крипту? Бо незаконно, нелегально і т.д. Тільки запустили фючерс - піскочили, тільки заборонили майнінг в Китаї - впала. Коли крипту узаконять, заженуть в правові рамки, то вона стане цікавою для великих інвесторів, почне торгуватись на фондових ринках, а не на лівих біржах, і її ціна підскочить в кілька разів.
Зарегулированная крипта не станет для инвесторов интересной. Пройдет хайп и все сдуется в ноль, как доткомы. Крипта не генерирует экономическую прибыль, она поедает ежесекундно деньги - на электричество, оборудование, комиссии бирж, банков, инфляция новых монет.
Правильно. Чого керманичі катать діжку на крипту? Бо незаконно, нелегально і т.д. Тільки запустили фючерс - піскочили, тільки заборонили майнінг в Китаї - впала. Коли крипту узаконять, заженуть в правові рамки, то вона стане цікавою для великих інвесторів, почне торгуватись на фондових ринках, а не на лівих біржах, і її ціна підскочить в кілька разів.
Зарегулированная крипта не станет для инвесторов интересной. Пройдет хайп и все сдуется в ноль, как доткомы. Крипта не генерирует экономическую прибыль, она поедает ежесекундно деньги - на электричество, оборудование, комиссии бирж, банков, инфляция новых монет.
Она дает людям работу, майнерам, производителям оборудования, инвесторам, трейдерам, владельцам бирж и обменников. Странно рассуждаете, все равно что сказать что постройка дорог поедает деньги на их укладку, потому дороги не нужны, они не генерируют прибыли. Криптовалюты это экономическая инфраструктура, которая убирает экономические преграды между людьми, которые воздвигают власть имущие и монополисты на этом рынке. Людям во всем мире будет легче и лучше жить благодаря криптовалютам.
Востаннє редагувалось xwxw3 в Чет 18 січ, 2018 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Вывел все под ноль с битфинекса и продал на куне, пока цена на 20% выше мировых бирж. Всем спасибо кто туда гривну завел На этом мое общение с криптой заканчивается до лучших времен. Никак не могу выбрать себе хату в Киеве, столько предложений, одно лучше другого и не дорого (по сравнению с 2007 и 2013 когда покупал предыдущие квартиры), во времена настали
Советую всем продавать свое монетки пока за них еще столько денег дают. Вкладывайте в себя, в бизнес, недвижимость, обновите автомобиль (лично я пересяду на Prado). Импульса вверх больше нет. Крипта постепенно обнуляется.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 18 січ, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Вывел все под ноль с битфинекса и продал на куне, пока цена на 20% выше мировых бирж. Всем спасибо. На этом мое общение с криптой заканчивается до лучших времен. Никак не могу выбрать себе хату в Киеве, столько предложений, одно лучше другого и не дорого (по сравнению с 2007 и 2013 когда покупал предыдущие квартиры), во времена настали
Советую всем продавать свое монетки пока за них еще столько денег дают. Вкладывайте в себя, в бизнес, недвижимость, обновите автомобиль (лично я пересяду на Prado). Импульса вверх больше нет. Крипта постепенно обнуляется.
Импульса для нетерпеливых нет, вы решили что деньги с неба падать должны? Вы даже если в банк положите минимум через год какие то копейки получите.. Хотите быстро что то получить идите на завод работать.
График этот все время транслируете, с того времени цена уже мегарекорды побила, и бьет регулярно., вводите в заблуждение мягко говоря.
xwxw3 написав:https://btc-trade.com.ua Лайткоины дороже на 30$ Знайте кто не знал, удобно выходить в лайтах с зарубежных бирж.
И сколько бы лайткойнов я там продал? 1 или 2 шт. За что ценю биток - за высокую ликвидность. 0.69 битка ушли по цене 404000 грн ($14 027), откупал на битфинексе по $11 425.
Импульса для нетерпеливых нет, вы решили что деньги с неба падать должны? Вы даже если в банк положите минимум через год какие то копейки получите.. Хотите быстро что то получить идите на завод работать.
Грамотно выстроенный бизнес в Украине дает 200-400% годовых.