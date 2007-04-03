Вангую, что к 2020 году цена на него вырастет больше, чем на биткоин.
Стоит задуматься
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:13
Глядите как меняется новостной фон, начинается загон в золото
Вангую, что к 2020 году цена на него вырастет больше, чем на биткоин.
Стоит задуматься
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:22
Никакая не лотерея, например бизнес на асиках и видюхах вообще дал в 2017 году такие прибыли самым шустрым перцам которые криптовлошенцам и не снятся.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезера стало еще больше на 100 млн. Это какой то откровенный скам пошел. Допускаю, что неподкрепленной эмиссией пытаются удержать цену на центральных биржах, где торгуется USDT изымая поступающий от ходлеров биток из оборота.
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