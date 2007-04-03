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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 901902903904

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 267
1. до 500 долларов
15%
39
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
33
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
17
7. только планирую купить
16%
42
8. не покупал и не буду
37%
100
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:13

Глядите как меняется новостной фон, начинается загон в золото
https://minfin.com.ua/2018/01/18/31964620/

Вангую, что к 2020 году цена на него вырастет больше, чем на биткоин.
Стоит задуматься :!:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Грамотно выстроенный бизнес в Украине дает 200-400% годовых.

Наразі бізнес в Україні - це лотерея.. Ну звісно хіба пов`язаний з "властьпридєржащими", які є дахом та "торпедою" розвитку..
Sergo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:22

  Sergo написав:
  Zebra написав:Грамотно выстроенный бизнес в Украине дает 200-400% годовых.

Наразі бізнес в Україні - це лотерея.. Ну звісно хіба пов`язаний з "властьпридєржащими", які є дахом та "торпедою" розвитку..

Никакая не лотерея, например бизнес на асиках и видюхах вообще дал в 2017 году такие прибыли самым шустрым перцам которые криптовлошенцам и не снятся.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезера стало еще больше на 100 млн. Это какой то откровенный скам пошел. Допускаю, что неподкрепленной эмиссией пытаются удержать цену на центральных биржах, где торгуется USDT изымая поступающий от ходлеров биток из оборота.
Zebra
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