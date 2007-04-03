2Зебра
ЕТН = ап"ять ПА1100
#овнокрыптоэхвыр , нєа?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
2Зебра
ЕТН = ап"ять ПА1100
#овнокрыптоэхвыр , нєа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Индия соберет налоги с криптовалютных трейдеров.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:10
Mitsubishi UFJ Financial Group, найбільший банк Японії і четвертий банк в світі, планує запустити власну біржу криптовалют, повідомляє Bitcoin.com.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:02
святе місце пусте не буває..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:10
«Биткоин был создан американцами с целью быстрого финансирования разведки и их спецслужб, а также спецслужб Канады, Британии и т.д. Он «приватизирован» точно так же, как интернет или GPS. Фактически, мы имеем доллар 2.0», —
сказала Касперская во время своего выступления.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:53
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:43
Скрепы давят, не выдержала
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:46
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