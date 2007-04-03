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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 903904905906

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 268
1. до 500 долларов
15%
39
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
33
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
17
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
100
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

2Зебра
ЕТН = ап"ять ПА1100
#овнокрыптоэхвыр :shock: :shock: :shock: , нєа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Индия соберет налоги с криптовалютных трейдеров.

http://www.vestifinance.ru/articles/96557
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:10

Mitsubishi UFJ Financial Group, найбільший банк Японії і четвертий банк в світі, планує запустити власну біржу криптовалют, повідомляє Bitcoin.com.

https://economics.unian.ua/stockmarket/ ... alyut.html
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:02

  greenozon написав:Mitsubishi UFJ Financial Group, найбільший банк Японії і четвертий банк в світі, планує запустити власну біржу криптовалют, повідомляє Bitcoin.com.

https://economics.unian.ua/stockmarket/ ... alyut.html

святе місце пусте не буває..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:10

«Биткоин был создан американцами с целью быстрого финансирования разведки и их спецслужб, а также спецслужб Канады, Британии и т.д. Он «приватизирован» точно так же, как интернет или GPS. Фактически, мы имеем доллар 2.0», —

сказала Касперская во время своего выступления.


https://news.maanimo.com/events/kaspers ... uzhb-15580

:shock:
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:53

  flyman написав:2Зебра
ЕТН = ап"ять ПА1100
#овнокрыптоэхвыр :shock: :shock: :shock: , нєа?

Если он падает до 600, а затем вырастает до 1100 - это не валюта, а казино-шоу.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:43

  greenozon написав:«Биткоин был создан американцами с целью быстрого финансирования разведки и их спецслужб, а также спецслужб Канады, Британии и т.д. Он «приватизирован» точно так же, как интернет или GPS. Фактически, мы имеем доллар 2.0», —

сказала Касперская во время своего выступления.


https://news.maanimo.com/events/kaspers ... uzhb-15580

:shock:

Скрепы давят, не выдержала :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:46

  Zebra написав:
  flyman написав:2Зебра
ЕТН = ап"ять ПА1100
#овнокрыптоэхвыр :shock: :shock: :shock: , нєа?

Если он падает до 600, а затем вырастает до 1100 - это не валюта, а казино-шоу.

Биток по 11 толкнуть существенно вверх пока не под силу, сосредоточились на пампе эфира. Напоминает конвульсии.
antey1969
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  #<1 ... 903904905906
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