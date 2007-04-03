В гривну или рубль?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:11
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
оооо, началось "доллару капец", "вы на их госдолг посмотрите"
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:04
Мимо. Вы же знаете, куда я посоветую бежать. Есть вечная блестящая ценность желтого цвета. В слитках в банках. Все остальное будет обесцениваться либо в ноль как фейки вроде крипты, либо в разы как стремительно печатаемые валюты.
И важен не столько сам гос. долг, сколько динамика его роста по отношению к ВВП в последние годы.
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:07
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:54
Молодежь не верит в голду. Биток наше все...
Что касается долга. Нужно ждать как минимум окончания рулежки Трампа и подведения итогов налоговой реформы, всяких преференций для бизнеса и урезки трат на нищебродов и халявщиков, за щет чего они хотят вытянуть экономику и соответственно долх.
Если не поможет и долг значительно увеличится, то следующий през либо может дефолтнуть, либо инфляция - выбор будет не богатый.
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