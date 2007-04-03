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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 904905906907

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 269
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
33
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
17
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
100
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:11

  hxbbgaf написав:По-моему, из такой бумажки надо бежать!


В гривну или рубль?
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

оооо, началось "доллару капец", "вы на их госдолг посмотрите"
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:04

  Андрей_В написав:
  hxbbgaf написав:По-моему, из такой бумажки надо бежать!


В гривну или рубль?

Мимо. Вы же знаете, куда я посоветую бежать. Есть вечная блестящая ценность желтого цвета. В слитках в банках. Все остальное будет обесцениваться либо в ноль как фейки вроде крипты, либо в разы как стремительно печатаемые валюты.
И важен не столько сам гос. долг, сколько динамика его роста по отношению к ВВП в последние годы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:07

  Surfer написав:оооо, началось "доллару капец", "вы на их госдолг посмотрите"


у пациента началось еще 10 лет назад, так до сих пор и не отпускает :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:54

  hxbbgaf написав:Есть вечная блестящая ценность желтого цвета. В слитках в банках. Все остальное будет обесцениваться либо в ноль как фейки вроде крипты, либо в разы как стремительно печатаемые валюты.
И важен не столько сам гос. долг, сколько динамика его роста по отношению к ВВП в последние годы.


Молодежь не верит в голду. Биток наше все...

Что касается долга. Нужно ждать как минимум окончания рулежки Трампа и подведения итогов налоговой реформы, всяких преференций для бизнеса и урезки трат на нищебродов и халявщиков, за щет чего они хотят вытянуть экономику и соответственно долх.
Если не поможет и долг значительно увеличится, то следующий през либо может дефолтнуть, либо инфляция - выбор будет не богатый.
Андрей_В
 
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