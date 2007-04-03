Додано: Суб 20 січ, 2018 23:46

Zebra написав: Криптовложенцы, фанаты, прихожане.

Вот все мы видели как биток рухнул с $20 000 до $9000

И никто из вас по ходу из крипты на хаях не вышел. Вы кричите что биток будет стоить $30к, $50к, $100к, $500к, даже $1 млн.

Вы уверены, что сумеете его продать?

Или опять будете ждать обвала? При том, что по моим наблюдениям, чем выше растет биток, тем сильнее он падает.

Даже если теоретически он вырастет до $50к, то рухнет через несколько часов в несколько раз. Криптовложенцы, фанаты, прихожане.Вот все мы видели как биток рухнул с $20 000 до $9000И никто из вас по ходу из крипты на хаях не вышел. Вы кричите что биток будет стоить $30к, $50к, $100к, $500к, даже $1 млн.Вы уверены, что сумеете его продать?Или опять будете ждать обвала? При том, что по моим наблюдениям, чем выше растет биток, тем сильнее он падает.Даже если теоретически он вырастет до $50к, то рухнет через несколько часов в несколько раз.

Да, он будет расти и падать, это же рынок, молодой рынок, где не вложено еще столько ресурсов, как в другие рынки, потому такой волатильный. Причем некоторые монеты будут уходить в небытие, технически несовершенные, и на их место будут приходить другие. И хомяков стригут и будут стричь. Криптовалютный рынок - это рай для больших игроков, где сейчас куча новичков. Мое мнение - не смотреть на цену, и не впадать в панику на ловах и в оргазм на хаях графиков. Риск есть и не малый, но возможно лучше смотреть на вклады в крипту не как на ставки, а как на венчурные инвестиции? Если посмотреть ближе на каждую из монет, разобраться в коде на гитхабе, кто стоит за темы или другими монетами, на разработчиков и основателей, пообщаться с ними в LinkedIn, можно намного изменить свою точку зрения. Каждая монета представляет собой свое предложение технологии или решение некоторой проблемы. Конечно, не обходится без замаскированных обманов и пирамид, вроде BitConnect, но большинство не созданы ради простой наживы.