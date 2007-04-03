В гривну или рубль?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:11
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
оооо, началось "доллару капец", "вы на их госдолг посмотрите"
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:04
Мимо. Вы же знаете, куда я посоветую бежать. Есть вечная блестящая ценность желтого цвета. В слитках в банках. Все остальное будет обесцениваться либо в ноль как фейки вроде крипты, либо в разы как стремительно печатаемые валюты.
И важен не столько сам гос. долг, сколько динамика его роста по отношению к ВВП в последние годы.
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:07
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:54
Молодежь не верит в голду. Биток наше все...
Что касается долга. Нужно ждать как минимум окончания рулежки Трампа и подведения итогов налоговой реформы, всяких преференций для бизнеса и урезки трат на нищебродов и халявщиков, за щет чего они хотят вытянуть экономику и соответственно долх.
Если не поможет и долг значительно увеличится, то следующий през либо может дефолтнуть, либо инфляция - выбор будет не богатый.
Додано: Суб 20 січ, 2018 21:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Криптовложенцы, фанаты, прихожане.
Вот все мы видели как биток рухнул с $20 000 до $9000
И никто из вас по ходу из крипты на хаях не вышел. Вы кричите что биток будет стоить $30к, $50к, $100к, $500к, даже $1 млн.
Вы уверены, что сумеете его продать?
Или опять будете ждать обвала? При том, что по моим наблюдениям, чем выше растет биток, тем сильнее он падает.
Даже если теоретически он выростет до $50к, то рухнет через несколько часов в несколько раз.
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:18
Не обольщайтесь, все это бумага, доллар, гривня, фантики. В бумажном виде денег мало, в основном циферки в программах. А золото лишь тяжелый металл желтого цвета, хотя его очень много в циферках, намного больше реального металла.
Музыку должен заказывать тот, кто понимает в музыке, а не тот, кто платит.
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:46
Да, он будет расти и падать, это же рынок, молодой рынок, где не вложено еще столько ресурсов, как в другие рынки, потому такой волатильный. Причем некоторые монеты будут уходить в небытие, технически несовершенные, и на их место будут приходить другие. И хомяков стригут и будут стричь. Криптовалютный рынок - это рай для больших игроков, где сейчас куча новичков. Мое мнение - не смотреть на цену, и не впадать в панику на ловах и в оргазм на хаях графиков. Риск есть и не малый, но возможно лучше смотреть на вклады в крипту не как на ставки, а как на венчурные инвестиции? Если посмотреть ближе на каждую из монет, разобраться в коде на гитхабе, кто стоит за темы или другими монетами, на разработчиков и основателей, пообщаться с ними в LinkedIn, можно намного изменить свою точку зрения. Каждая монета представляет собой свое предложение технологии или решение некоторой проблемы. Конечно, не обходится без замаскированных обманов и пирамид, вроде BitConnect, но большинство не созданы ради простой наживы.
Додано: Нед 21 січ, 2018 00:54
Zebra
Вот все мы видели как биток рухнул с $20 000 до $9000
Видели. Ну уже до 13 откатился. Так и до 20 дойдет опять.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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