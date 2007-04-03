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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2018 22:28
Унылый нисходящий тренд. Копия 2014 года.
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Zebra
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Додано: Нед 21 січ, 2018 23:20
Отличный тренд: 2 шага вниз, 1 вверх! Профит!
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Витаха
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