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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 905906907908

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Унылый нисходящий тренд. Копия 2014 года.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отличный тренд: 2 шага вниз, 1 вверх! Профит!
Витаха
 
Повідомлень: 113
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  #<1 ... 905906907908
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