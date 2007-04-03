Додано: Пон 22 січ, 2018 15:56

Первый Ответьте на вопрос. Зачем биток?



Мне для спекуляции, остальным мне пох.Я им пользуюсь пока он есть и приносит прибыль.В какие то другие споры и пускание слюн я не вступаю.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.