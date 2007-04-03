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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
опять кто-то пукнул ? идем переписывать дно
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:56
Первый Ответьте на вопрос. Зачем биток?
Мне для спекуляции, остальным мне пох.Я им пользуюсь пока он есть и приносит прибыль.В какие то другие споры и пускание слюн я не вступаю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 22 січ, 2018 16:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А вы с какой целью интересуетесь?
Его назначение не важно. Если есть фьючерсы на погоду, и ими кто-то торгует, то почему нельзя криптой?
Додано: Пон 22 січ, 2018 16:31
Патамушта тєма о криптовалюті в опшем, а не про біток кантрєтно.
Отвєт учокти Vitl Вас нєудовлєворив?
Ісчо вапроси єсть?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 22 січ, 2018 16:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Правильно Я понял че вся практическая ценность битка это угадать направление бега Аленей и на этом заработать:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 22 січ, 2018 16:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как так? А как правильно?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:26
I AM HODLING
#hodl
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 22 січ, 2018 17:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не верю этим пистунам соросам/бафетам: "Мы в биток не лезем , мы не понимаем что это такое..." У них каждая секунда времени расписана, а они договариватся, втречаются с журналистами, дают интервью - чтоб выдать типо крипта это хз , но если и брать , то на долгосрок , лет на пять, но только не шоритить!". Булочки расслабляют hodl-ерам, а сами шорты добавляют . Сорос даже к нашим казнокрадам в кормушку свой пятак сует, ну выудит пару сотен лямов, ну ок , пару лярдов ... А на Битке можно сколько лярдов срубить, гоняя туда-сюда? Только Хомячина непуганная(BTC) нашпиговагана 300 лярдами, грех ее не выпотрошить...
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:52
а тим часом.... підвенна корея далі бузить
Южная Корея будет облагать налогом крипто транзакции под 24,2 %, в соответствии с существующей налоговой политикой.
Местное информационное агентство Yonhap сообщает, что правительство Южной Кореи объявило в понедельник, 22 января, что оно будет собирать 22-процентный корпоративный налог и 2,2% местного подоходного налога с криптообменов в стране.
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