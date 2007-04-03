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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 907908909910>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

опять кто-то пукнул ? идем переписывать дно
pritartem
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:56

Первый Ответьте на вопрос. Зачем биток?

Мне для спекуляции, остальным мне пох.Я им пользуюсь пока он есть и приносит прибыль.В какие то другие споры и пускание слюн я не вступаю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Первый написав:Зачем биток?

А вы с какой целью интересуетесь?

Его назначение не важно. Если есть фьючерсы на погоду, и ими кто-то торгует, то почему нельзя криптой?
https://www.investopedia.com/articles/a ... eather.asp
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:31

  Первый написав:
flyman написав:
  Первый написав:
Зачем биток?

Нє могу знать, я пользуюсь ехфіром.
Дійсно, зачєм BTC якщо є ETH ?! Аж смамому цікаво стало.

Если не знаешь, че пишешь?

Патамушта тєма о криптовалюті в опшем, а не про біток кантрєтно.
Отвєт учокти Vitl Вас нєудовлєворив?
  Vitl написав:Первый Ответьте на вопрос. Зачем биток?

Мне для спекуляции, остальным мне пох.Я им пользуюсь пока он есть и приносит прибыль.В какие то другие споры и пускание слюн я не вступаю.

Ісчо вапроси єсть?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

killerbean написав:
  Первый написав:Зачем биток?

А вы с какой целью интересуетесь?

Его назначение не важно. Если есть фьючерсы на погоду, и ими кто-то торгует, то почему нельзя криптой?
https://www.investopedia.com/articles/a ... eather.asp


Правильно Я понял че вся практическая ценность битка это угадать направление бега Аленей и на этом заработать:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Первый написав:Правильно Я понял че вся практическая ценность битка это угадать направление бега Аленей и на этом заработать:-)


Не правильно. Но ваш ход мысли тоже имеет право на жизнь.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

killerbean написав:
  Первый написав:Правильно Я понял че вся практическая ценность битка это угадать направление бега Аленей и на этом заработать:-)


Не правильно. Но ваш ход мысли тоже имеет право на жизнь.

Как так? А как правильно?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:26

I AM HODLING

  Первый написав:
killerbean написав:
  Первый написав:Правильно Я понял че вся практическая ценность битка это угадать направление бега Аленей и на этом заработать:-)


Не правильно. Но ваш ход мысли тоже имеет право на жизнь.

Как так? А как правильно?

#hodl
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не верю этим пистунам соросам/бафетам: "Мы в биток не лезем , мы не понимаем что это такое..." У них каждая секунда времени расписана, а они договариватся, втречаются с журналистами, дают интервью - чтоб выдать типо крипта это хз , но если и брать , то на долгосрок , лет на пять, но только не шоритить!". Булочки расслабляют hodl-ерам, а сами шорты добавляют . Сорос даже к нашим казнокрадам в кормушку свой пятак сует, ну выудит пару сотен лямов, ну ок , пару лярдов ... А на Битке можно сколько лярдов срубить, гоняя туда-сюда? Только Хомячина непуганная(BTC) нашпиговагана 300 лярдами, грех ее не выпотрошить...
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:52

а тим часом.... підвенна корея далі бузить

Южная Корея будет облагать налогом крипто транзакции под 24,2 %, в соответствии с существующей налоговой политикой.
Местное информационное агентство Yonhap сообщает, что правительство Южной Кореи объявило в понедельник, 22 января, что оно будет собирать 22-процентный корпоративный налог и 2,2% местного подоходного налога с криптообменов в стране.
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
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