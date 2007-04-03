Додано: Пон 22 січ, 2018 20:07

xwxw3 написав: andrein написав: Самое интересное с холдерами может случиться в будущем, когда биткоин медленно упадёт до 3000 долл. Все затаряться (типа по дешовке) к тому времени в ожидании следующего пампа, но пропампят другую совсем монетку. И побегут холдеры продавать биток по 300 долларов,чтобы успеть в последний вагон какого-нибудь Supershitcoin. Самое интересное с холдерами может случиться в будущем, когда биткоин медленно упадёт до 3000 долл. Все затаряться (типа по дешовке) к тому времени в ожидании следующего пампа, но пропампят другую совсем монетку. И побегут холдеры продавать биток по 300 долларов,чтобы успеть в последний вагон какого-нибудь Supershitcoin.

а ниче так, что на биржах вся крипта торгуется в паре с биткоином?

Крипта остальная и даром никому не нужна без биткоина, самый важный биткоин был и останется, потому как у него есть репутация история и имя, самая большая команда разрабов и инфраструктура(обменники и биржи). Биткоин надежен, а та вся крипта сегодня есть завтра нет. Разводите тут, мой вам совет если все так упадет покупайте биткоин, не прогадаете. а ниче так, что на биржах вся крипта торгуется в паре с биткоином?Крипта остальная и даром никому не нужна без биткоина, самый важный биткоин был и останется, потому как у него есть репутация история и имя, самая большая команда разрабов и инфраструктура(обменники и биржи). Биткоин надежен, а та вся крипта сегодня есть завтра нет. Разводите тут, мой вам совет если все так упадет покупайте биткоин, не прогадаете.

Эгоглист, ты не понял, тут в теме нет людей, которым нужно что то доказывать.здесь каждый чётко занял позицию - за или против.и пишет соответственно.При этом даже каждый в чём то и прав, только в разные временные промежутки.Зачем ты как самый последний лох нахваливаешь биток.да его битка позиция сильна. ноДоминация упала уже в 1,5-2 раза.ни для кого не секрет. что были и будут атаки со стороны Роджера, чтобы присвоить имя кэшу.Поэтому внеси в свои планы вполне вероятную возможность смены короля, не обязательно это будет кэш. это может оказаться и эфир или ещё что то новое, вон рос проект знаешь.Или у тебя ума хватает только тут гавкаться.