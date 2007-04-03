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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:08
Самое интересное с холдерами может случиться в будущем, когда биткоин медленно упадёт до 3000 долл. Все затаряться (типа по дешовке) к тому времени в ожидании следующего пампа, но пропампят другую совсем монетку. И побегут холдеры продавать биток по 300 долларов,чтобы успеть в последний вагон какого-нибудь Supershitcoin.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 22 січ, 2018 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:14
Был такой древний фильм, совсем понятно не про крипту.
Но название попадает в тему -
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
Если случиться кардинальное падение, никто не пойдет в горы на коне с запятнанной репутацией, если есть более свежий конь.
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:23
а ниче так, что на биржах вся крипта торгуется в паре с биткоином?
Крипта остальная и даром никому не нужна без биткоина, самый важный биткоин был и останется, потому как у него есть репутация история и имя, самая большая команда разрабов и инфраструктура(обменники и биржи). Биткоин надежен, а та вся крипта сегодня есть завтра нет. Разводите тут, мой вам совет если все так упадет покупайте биткоин, не прогадаете.
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