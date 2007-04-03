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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 907908909910

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:08

Самое интересное с холдерами может случиться в будущем, когда биткоин медленно упадёт до 3000 долл. Все затаряться (типа по дешовке) к тому времени в ожидании следующего пампа, но пропампят другую совсем монетку. И побегут холдеры продавать биток по 300 долларов,чтобы успеть в последний вагон какого-нибудь Supershitcoin. :)
Востаннє редагувалось andrein в Пон 22 січ, 2018 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:14

  andrein написав:Самое интересное с холдерами может случиться в будущем, когда биткоин медленно упадёт до 3000 долл. Все затаряться к тому времени в ожидании следующего пампа, но пропампят другую совсем монетку. :)


Был такой древний фильм, совсем понятно не про крипту.
Но название попадает в тему -
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

Если случиться кардинальное падение, никто не пойдет в горы на коне с запятнанной репутацией, если есть более свежий конь.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:23

  andrein написав:Самое интересное с холдерами может случиться в будущем, когда биткоин медленно упадёт до 3000 долл. Все затаряться (типа по дешовке) к тому времени в ожидании следующего пампа, но пропампят другую совсем монетку. И побегут холдеры продавать биток по 300 долларов,чтобы успеть в последний вагон какого-нибудь Supershitcoin. :)

а ниче так, что на биржах вся крипта торгуется в паре с биткоином?
Крипта остальная и даром никому не нужна без биткоина, самый важный биткоин был и останется, потому как у него есть репутация история и имя, самая большая команда разрабов и инфраструктура(обменники и биржи). Биткоин надежен, а та вся крипта сегодня есть завтра нет. Разводите тут, мой вам совет если все так упадет покупайте биткоин, не прогадаете.
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