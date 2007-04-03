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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 908909910911

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 273
1. до 500 долларов
15%
40
2. 500 - 1000
6%
16
3. 1000 - 5000
12%
34
4. 5000 - 10 000
1%
4
5. более 10 000
6%
17
6. не покупаю а "майню"
7%
18
7. только планирую купить
16%
43
8. не покупал и не буду
37%
101
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:54

19 січня від другої за популярністю після біткоїна криптовалюти - Ethereum - "відкололася" нова криптовалюта під назвою EtherZero.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/22/633270/
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:05

  jump написав:19 січня від другої за популярністю після біткоїна криптовалюти - Ethereum - "відкололася" нова криптовалюта під назвою EtherZero.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/22/633270/

Новая криптоплесень. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:25

Збулось!
Ура. Тепер і на вулиці криптерів – теж свято :)


Є одразу дві приємні новини.

По-перше, сходив на вихідних у ліс, і виявив, що графіки курсу крипт вже висять навіть на деревах:
Зображення
"Натуральні" такі!
:)


А по-друге, про Пірамідо-Бульбашку (ПБ) крипт – вже пишуть також і в художній літературі.
Поки-що – у малій формі. От, оповідання на конкурсі фантастики: http://rbg-azimut.com/contest/story.php?id=2367 ЦифровеПрокляття.apk
(Не зовсім про ПБ. Більше про майбутнє її учасників...
Але то лише початок!
Ще щось буде, мабуть.
І повісті, й романи, і саги, й епопеї...)



І так. Визнаю. Грошей на роздування ПБ – у світі вже, здається, нема...
Але... ви тримайтесь, і всім хорошого настрою! :)
Вас не забудуть! :)
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...: https://m.facebook.com/groups/261683110 ... 40719&_rdr
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зображення

Видно из графиков, что коррекция происходит каждый год в январе

Стибрил от сюда:
https://steemit.com/bitcoin/@jrcornel/d ... nyone-else

Ссылка на большую картинку, кому нужны подробности:
https://pbs.twimg.com/media/DTrofxOVMAA4AXD.jpg:large
Востаннє редагувалось xwxw3 в Пон 22 січ, 2018 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тру стори, на ночь

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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:34

Зачем биток?

Первый
Здесь можно посмотреть зачем биток вообще придумали http://lurkmore.to/Bitcoin .
Теперь давайте посмотрим, насколько он толковый.
Итак, чтобы биткоин заменил фиат, чисто технически нужно не меньше 3000 транзакций в секунду или больше, как в visa. Сейчас размер блока блокчейна биткоина не может быть больше 1 мб, раз в 10 минут он синхронизируется с блокчейном с помощью майнеров.
1 мб транзакций(374 байта - 1 транзакция) - это приблизительно 2800 транзакций в 10 минут ~ 4-5 транзакций в секунду.
Какая может быть речь о будущем биткоина? Дальше можно спросить, ну а как же Lighting network? Lighting network-это надстройка над блокчейном. Которая позволяет транзакции между пользователями не закидать в блок блокчейна. А держать при себе. И закидывать только тогда, когда истечет срок созданого канала между этими 2мя пользователями (покупатель и продавец) в Lighting network. Чтобы проще, Lighting network можно провести аналогию с таксистом (Lighting network) и таксопарком(блокчейн). Таксист ездит целый день, но отчитывается перед таксопарком только в конце дня. И неважно, какие он операции проводил с клиентами. Они не будут записыватся. НО в биткоине блокчейн остается тот же самый? А если пользователь захочет сделать транзакцию с 1000 человеками друг за другом?? Короче, Lighting network не решает проблемы. Оригинальный биткоин, по моему мнению - это мамонт, который вымрет, чтобы дать дорогу более технологичным монетам(а они уже есть, написаные с нуля, которые решают все проблемы биткоина, просто реклама о них не говорит). Он не может улучшатся. Улучшить алгоритм биткоина можно только в его форке и только поднятием размера блока (но там надо будет решить проблемы с возможностью DDoS-атаки. Так что и форки биткоина сегодня не решают проблему).
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  #<1 ... 908909910911
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