Додано: Пон 22 січ, 2018 23:34

Здесь можно посмотреть зачем биток вообще придумалиТеперь давайте посмотрим, насколько он толковый.Итак, чтобы биткоин заменил фиат, чисто технически нужно не меньше 3000 транзакций в секунду или больше, как в visa. Сейчас размер блока блокчейна биткоина не может быть больше 1 мб, раз в 10 минут он синхронизируется с блокчейном с помощью майнеров.1 мб транзакций(374 байта - 1 транзакция) - это приблизительно 2800 транзакций в 10 минут ~ 4-5 транзакций в секунду.Какая может быть речь о будущем биткоина? Дальше можно спросить, ну а как же Lighting network? Lighting network-это надстройка над блокчейном. Которая позволяет транзакции между пользователями не закидать в блок блокчейна. А держать при себе. И закидывать только тогда, когда истечет срок созданого канала между этими 2мя пользователями (покупатель и продавец) в Lighting network. Чтобы проще, Lighting network можно провести аналогию с таксистом (Lighting network) и таксопарком(блокчейн). Таксист ездит целый день, но отчитывается перед таксопарком только в конце дня. И неважно, какие он операции проводил с клиентами. Они не будут записыватся. НО в биткоине блокчейн остается тот же самый? А если пользователь захочет сделать транзакцию с 1000 человеками друг за другом?? Короче, Lighting network не решает проблемы. Оригинальный биткоин, по моему мнению - это мамонт, который вымрет, чтобы дать дорогу более технологичным монетам(а они уже есть, написаные с нуля, которые решают все проблемы биткоина, просто реклама о них не говорит). Он не может улучшатся. Улучшить алгоритм биткоина можно только в его форке и только поднятием размера блока (но там надо будет решить проблемы с возможностью DDoS-атаки. Так что и форки биткоина сегодня не решают проблему).